Spillere viste at de var lykkeligst med å bruke $ 30- $ 50 på premiumutgivelser i 2025, ifølge ny rapport

Med $ 70 premiumutgivelser som normen, sammen med økningen av $ 80-titler som kommer fra noen store utgivere nå, virker det som om vi ikke får de gode kjøpene vi er vant til fra spillene våre. Men hvis 2025 beviste noe, var det at premiumpriser ikke alltid tilsvarer premiumkvalitet, og mange gode spill ligger i $ 30- $ 50-serien.

En ny rapport fra NewZoo fremhever dette prispunktet som den mest populære og raskest voksende prisklassen på tvers av alle spillplattformer fra 2025. Med titler som ARC Raiders, Split Fiction og Clair Obscur: Expedition 33 alle faller under denne prisklassen, er det lett å se hvorfor spillerne syntes det var så populært over hele linjen. Lavere prispunkter, de som faller under $ 30-serien, fant stor suksess på PC, der friendslop-titler dominerte markedet i 2025.

For dyrere spill så konsoll ut til å være stedet å gå, bortsett fra Xbox, der veksten flatet ut fra år til år sammenlignet med andre plattformer. Når vi ser tilbake på $ 30- $ 50-serien, ser dette imidlertid ut til å være en fin måte å kommunisere til spillerne at de får en premiumopplevelse, med en liten advarsel. I ARC Raiders tilfelle, for eksempel, får du en flott flerspilleropplevelse, men du vil ikke ha en enkeltspillerkampanje som du kan forvente av et spill til hele $ 70. Clair Obscur: Expedition 33 er sannsynligvis et unntak der, noe som kan være en annen grunn til at det vant så mange priser, men dette prispunktet anbefales av NewZoo for AA-spill som ønsker å nå et bredere publikum, og remakes eller remasters som ønsker å gi spillerne verdi uten å få dem til å forplikte seg til en enorm pris.