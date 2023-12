Spillerne er "frakoblet" fra spillutviklingen

HQ

Emil Pagliarulo, design lead og design director på Starfield hos Bethesda Game Studios, har gått ut i sosiale medier og fortalt at han mener at mange spillere ikke har noe forhold til spillutvikling og ikke forstår sannheten.

I en tråd på Twitter/X innleder Pagliarulo med å erkjenne at spillere ikke vet noe som helst om spillutvikling, for deretter å uttale seg med absolutt autoritet. "Pussig hvor frakoblet noen spillere er fra realitetene i spillutvikling, og likevel uttaler de seg med full autoritet", skriver han. <em>"Jeg mener, jeg kan gjette hva som kreves for å lage en Hostess Twinkie, men jeg jobber ikke på fabrikken, så hva faen vet jeg egentlig? Ikke mye."

Pagliarulo husker tiden på midten av 90-tallet da han skrev anmeldelser, og kaller seg selv en "sarkastisk drittsekk." Han fortsetter: "I løpet av den tiden hadde jeg faktisk ingen anelse om hvordan spillutvikling faktisk var. Hvor hardt designere, programmerere, artister, produsenter og alle andre jobbet. Kampen for å realisere en visjon med stadig skiftende ressurser. Stresset."

"Jeg kan ikke la være å dele sannheten. Og sannheten er at ingen har som mål å lage et dårlig spill. Og de fleste spillutviklere er utrolig talentfulle ... selv om spillet de lanserer ikke holder mål."



Det står ikke noe om Starfield her, men det skal ikke mye til for å forstå hvorfor han kommer med et slikt innlegg. Det har vært mye debatt rundt Starfield, designbeslutningene bak det, og hvorfor det ikke helt har truffet blink for mange fans. Noe av dette har vært i ond tro, men det har også blitt fremmet genuin kritikk, og det er å håpe at neste utgivelse fra RPG-utvikleren vil løse noen av disse problemene.