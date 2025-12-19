Gamereactor

Spillerne fra fotballklubben Kyoto Sanga vil bære Pikmin på draktene sine i 2026

Nintendo er en av hovedsponsorene til det Kyoto-baserte laget, og Pikmin vil vises på draktene deres.

For flere tiår siden pleide Nintendo å sponse noen europeiske lag, som Fiorentina med Nintendo-logoen og Sevilla med Super Nintendo-logoen på 1990-tallet. Siden har Nintendo sluttet å sponse fotballag, med ett unntak: deres egen japanske klubb.

Kyoto Sanga FC, en av Japans beste fotballklubber for øyeblikket, har avslørt de nye draktene for 2026-sesongen, som har Pikmin-figurer på ryggen. Klubben er basert i Kyoto, samme by som Nintendos hovedkvarter ligger i, og Nintendo eier 16,6 % av klubben, og det er derfor de vil ha den subtile Nintendo-brandingen på draktene sine.

Selv om Kyoto Sanga ble grunnlagt i 1922, som en av få uavhengige fotballklubber, ble de profesjonalisert i 1933, takket være finansiering fra flere selskaper, deriblant Nintendo. Siden den gang har de spilt mellom første- og andredivisjon, men i 2025-sesongen hadde de sin beste sesong noensinne, og endte på tredjeplass i J1-ligaen.

Den japanske ligaen vil gå over til et nytt kalenderformat, med sesonger som går fra høst til vår, i stedet for å løpe i kalenderåret (samme beslutning som den nordamerikanske MLS tok i år, for å bedre tilpasse seg kalenderen til de europeiske ligaene og deres overgangsmarkeder). Som et resultat av dette vil klubbene spille i en kortere turnering mellom februar og juni 2026, kjent som 2026 J1 100 Year Vision League, og Kyoto Sanga vil bruke disse trøyene under den turneringen.

