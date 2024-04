Spillerne kåret Commandos til det beste spanske spillet noensinne i en oppriktig hyllest til La Abadía del Crimen og Paco Menéndez.

HQ

Rundt 500 bransjemedlemmer samlet seg i går kveld i Madrid for å hedre den spanske dataspillhistorien, og markerte en etterlengtet begivenhet som mange mente var på høy tid. Arrangementet, som ble organisert av det private universitetet U-tad, tiltrakk seg studenter som representerte nye talenter, men først og fremst nøkkelpersoner fra den spanske spillbransjen, inkludert utviklere, utgivere og forhandlere med lang fartstid.

Seremonien, som varte i over to timer, gjennomgikk tidslinjen for spanske videospill i tre segmenter: 1980-tallets "gullalder for spansk programvare", perioden fra 1991 til 2007 og den "moderne tidsalderen" fra 2008 til i dag. Arrangementet ble avsluttet med kåringen av de aller beste spanske videospillene i historien, som ble valgt ut blant 50 nominerte av en ekspertjury og over 21 000 publikumsstemmer.

Her er alle de anerkjente spillene og studioene :

Tidenes beste spanske spill ifølge juryen i Jugando en Casa



La abadía del crimen / The Abbey of Crime (Opera Soft).

Commandos: Bak fiendens linjer (Pyro Studios)

Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

Commandos 2: Men of Courage (Pyro Studios)

Metroid Dread (MercurySteam)

Rime (Tequila Works)

Blasphemous (The Game Kitchen)

Blasphemous II (The Game Kitchen)

Blade: The Edge of Darkness (Rebel Act Studios)

Sir Fred (Made in Spain)

GRIS (Nomada Studio)

PC Fútbol (Dinamic Software)

Navy Moves (Dinamic Software)

Fernando Martín Basket Master (Dinamic Software)

Abu Simbel Profanation (Dinamic Software)

La Pulga (Paco & Paco)

The Red Strings Club (Deconstructeam)

Mad Mix Game (Topo Soft)

Hollywood Monsters (Pendulo Studios)

Deadlight (Tequila Works)



Tidenes beste spanske spill ifølge publikum



Commandos: Bak fiendens linjer (Pyro Studios)

Blasfemous (The Game Kitchen)

La Abadía Del Crimen (Opera Soft)

PC Fútbol (Dinamic Software)

Commandos 2: Men of Courage (Pyro Studios)

GRIS (Nomada Studio)

Blasphemous 2 (The Game Kitchen)

Castlevania Lords of Shadow (MercurySteam)

Metroid Dread (Mercury Steam)

Blade: The Edge of Darkness (Rebel Act Studios)

Rime (Tequila Works)

World Rally (Zigurat)

Hollywood Monsters (Pendulo Studios)

Abu Simbel Profanation (Dinamic Software)

InviZimals (Novarama)

Maldita Castilla (Locomalito)

Metroid Samus Returns (Mercury Steam)

Runaway: A Road Adventure (Pendulo Studios)

Fernando Martín Basket Master (Dinamic Software)

Navy Moves (Dinamic Software)



Utmerkelser for livslang innsats (1979-1990)



Paco & Paco for La Pulga / Bugaboo



Dinamic Software / Dinamic Multimedia / FX Interactive



Laget i Spania



Topo Soft



Opera Soft



Lifetime Achievement Awards (1991-2007)



Pendulo Studios



Pyro Studios



Rebel Act Games



MercurySteam



Lifetime Achievement Awards (fra 2008 til i dag)



Novarama Studios



Tequila Works



The Game Kitchen



Nomada Studio



Når det gjelder de halvt spøkefulle, halvt alvorlige takketalene, gjorde mange av veteranutviklerne det klart hvorfor dette arrangementet ikke kunne vente lenger. Det ble gjort en stor innsats for å minnes dem som ikke lenger er blant oss, og spesielt rørende var det at Paco Menéndez, en av Opera Softs sjeler og dermed en av skaperne av det berømte Abadía del crimen, på tragisk vis gikk bort bare 34 år gammel. Tequila Works' hovedprogramleder Estefanía "Fany" Salcedo fikk dessuten den største applausen da hun uttrykte et ønske om at gårsdagen skulle bli et vendepunkt slik at scenen og setene ville bli fylt med kvinner og mangfold i fremtidige utgaver.