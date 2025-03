Spillerne reagerer ulikt på underlagsendringen i Indian Wells: raskere eller langsommere?

HQ

BNP Paribas Open (eller Indian Wells), ATP- og WTA Masters 1000-turneringen i California, spilles på hardcourt, men i år har organisasjonen endret underlaget. Det ble tidligere laget av et selskap som heter Plexipave, men nå lages det av Laykold, som også lager underlaget i de andre store tennisturneringene i landet, US Open og Miami Open.

Det tørre klimaet i ørkenen, blandet med dette underlaget, har gjort Indian Wells-banen langsommere enn de fleste andre hardcourt-turneringer, og med lavere sprett. Og det har fått spillerne til å reagere forskjellig. Carlos Alcaraz, som har vunnet to år på rad - og som kan bli påvirket av denne endringen - innrømmet at han hadde hørt at banen var "litt raskere. Jeg tror jeg tilpasser meg godt til underlag og forhold, selv om banene er litt raskere".

Daniil Medvedev, som har nådd finalen i de to siste utgavene av turneringen - begge gangene han spilte mot Alcaraz - mener imidlertid det motsatte: "De virker tregere enn før, veldig trege. Jeg har akkurat hatt to dager med jetlag, så jeg kan ikke si noe sikkert, men jeg spilte i to dager, og de virket veldig, veldig trege". Den russiske spilleren er kjent for å være svært kritisk til det forrige underlaget, og i 2023, etter å ha vrikket ankelen, sa han at banen var "en skam" og at den burde forbys.

I mellomtiden sa Alexander Zverev, nummer to på ATP-rangeringen, at "Det virker det samme for meg, ærlig talt. Jeg trente her i fire dager, jeg la ikke merke til noe". Og Alcaraz selv, etter å ha trent i det, sa at han ikke følte seg mye annerledes.