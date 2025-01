Spillet bak Balatros inspirasjon kommer til konsoller

HQ

Det svært populære indiespillet Balatro, kjent for sitt unike gameplay, er inspirert av arkadespillet 2023 roguelike Luck Be a Landlordsom utfordrer spillerne til å bruke en spilleautomat til å betale stadig høyere husleie. Opprinnelig tilgjengelig på PC, Android og iOS, vil Luck Be a Landlord komme til PS4, PS5, Xbox Series X|S og Nintendo Switch den 6. februar. Spillet lar spillerne legge til symboler i spilleautomaten for å øke inntektene sine, og tilbyr en kompleks strategi bak det tilsynelatende enkle gameplayet. Selv om det kan virke enkelt, har spillet fått mye skryt for sin dybde og variasjon av symbolkombinasjoner. Det er interessant å merke seg at det ikke finnes noen mikrotransaksjoner, og det tillater ikke spillere å gamble med ekte penger, noe som gjør det til en rent strategisk opplevelse.

Gleder du deg til å prøve Luck Be a Landlord på konsollen din?