Spillet er over for Bowser: Nintendo of Americas president logger ut

HQ

Det var nesten for godt til å være sant da Reggie Fils-Aime gikk av som amerikansk Nintendo-sjef for litt over seks år siden - og ble etterfulgt av en som egentlig het Bowser. ... Doug Bowser. Selv om han har vært litt mer lavmælt enn sin nesten skandaløst karismatiske forgjenger, har han vært en populær leder som blant annet har vært med på å utvikle Nintendos filmsatsing og fokus på egne Nintendo-forlystelsesparker.

Men nå er det på tide for ham å gå videre. Bowser skriver på sosiale medier at "Nintendo har vært en integrert del av livet mitt i 44 år, og det begynte med Donkey Kong Arcade da jeg gikk på college," og at han føler seg privilegert over å ha ledet selskapet.

Han går av 31. desember og navngir sin etterfølger som Devon Pritchard (vi antar at Bowser Jr. var opptatt med noe annet?). Han avslutter innlegget sitt med å skrive at han ønsker å "takke dere alle for deres lidenskap og støtte til Nintendo, og dere kan stole på at jeg forblir en Nintendo-fan!"

Hva Bowser vil gjøre videre gjenstår å se, og vi krysser fingrene for at han blir værende i bransjen. Det er mange spillselskaper som ville hatt nytte av en slik ekspertise. Lykke til Bowser med hva som enn skjer videre, og vi gleder oss til å se hva Pritchard vil bringe til bordet.