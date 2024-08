Spillet til The Spirit of the Samurai ser ut som noe fra en stop-motion-film og føles som det første Mortal Kombat

Jeg erkjenner at vi har kommet langt innen film siden stop-motion-effektene på 1930-tallet, men det er ikke noe galt i å sette pris på at disse banebrytende film- og bevegelsesteknikkene fortsatt brukes i dag, i film, TV og, i noen tilfeller, videospill. Spirit of the Samurai er en av dem.

Når man ser den første spilltraileren, kan man tro at vi er tilbake til det første Mortal Kombat, men se på finessene: Linjene er mye renere og mer moderne her, og selvfølgelig ser vi på et sidescrollende actioneventyr der vi skjærer gjennom japansk folklore med en katana, forvandlet til en udød samurai og ledsaget av en katt.

The Spirit of the Samurai kommer høsten 2024, og vi er veldig interessert i å prøve det - hva synes du?