Spilletiden til «Avengers: Doomsday» er nå kjent – filmen blir kortere enn tre timer

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Det er snart tid for den neste store Avengers-kinofilmen, da « Avengers: Doomsday har premiere på kinoer over hele verden 18. desember – samme dato som «Dune: Part Three» har premiere.

Med dette sagt har to viktige opplysninger om den andre og siste kinofilmen i Marvel Cinematic Universe for 2026 (etter «Spider-Man: Brand New Day») blitt avslørt.

For det første får vi vite at billettsalget til filmen starter allerede neste uke, den 20. juli. Dette gjelder for de som ønsker å sikre seg en forhåndsvisning eller første visning på de travleste kinoene i storbyer over hele verden som tilbyr Infinity Vision-plattformen – som i praksis er Marvels konkurrent til IMAX, ettersom «Dune: Part Three» vil ta over de fleste IMAX-skjermene i slutten av desember/begynnelsen av januar.

I tillegg har The Hollywood Reporter fått opplysninger om spilletiden til «Avengers: Doomsday», og filmen forventes å vare i 165 minutter (to timer og 45 minutter), noe som vil gjøre den kortere enn «Avengers: Endgame», men lengre enn «Avengers: Infinity War», og dermed en av Marvels mest omfattende produksjoner. Det bør bemerkes at spilletiden kan endres ettersom det gjøres redigeringer i den endelige versjonen av filmen.

Marvel skal angivelig også bringe «Endgame» tilbake til kinoene i september i «Infinity Vision»-formatet, et tiltak som kan føre til at filmen avløser «Avatar» som den mest innbringende filmen noensinne, dersom den klarer å generere 125 millioner dollar i billettsalg.

Gleder du deg til « Avengers: Doomsday?