LIVE
HQ
logo hd live | D-topia
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Avengers: Doomsday

      Spilletiden til «Avengers: Doomsday» er nå kjent – filmen blir kortere enn tre timer

      Billettsalget til filmen starter allerede neste uke.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Det er snart tid for den neste store Avengers-kinofilmen, da « Avengers: Doomsday har premiere på kinoer over hele verden 18. desember – samme dato som «Dune: Part Three» har premiere.

      Med dette sagt har to viktige opplysninger om den andre og siste kinofilmen i Marvel Cinematic Universe for 2026 (etter «Spider-Man: Brand New Day») blitt avslørt.

      For det første får vi vite at billettsalget til filmen starter allerede neste uke, den 20. juli. Dette gjelder for de som ønsker å sikre seg en forhåndsvisning eller første visning på de travleste kinoene i storbyer over hele verden som tilbyr Infinity Vision-plattformen – som i praksis er Marvels konkurrent til IMAX, ettersom «Dune: Part Three» vil ta over de fleste IMAX-skjermene i slutten av desember/begynnelsen av januar.

      I tillegg har The Hollywood Reporter fått opplysninger om spilletiden til «Avengers: Doomsday», og filmen forventes å vare i 165 minutter (to timer og 45 minutter), noe som vil gjøre den kortere enn «Avengers: Endgame», men lengre enn «Avengers: Infinity War», og dermed en av Marvels mest omfattende produksjoner. Det bør bemerkes at spilletiden kan endres ettersom det gjøres redigeringer i den endelige versjonen av filmen.

      Marvel skal angivelig også bringe «Endgame» tilbake til kinoene i september i «Infinity Vision»-formatet, et tiltak som kan føre til at filmen avløser «Avatar» som den mest innbringende filmen noensinne, dersom den klarer å generere 125 millioner dollar i billettsalg.

      Gleder du deg til « Avengers: Doomsday?

      Avengers: Doomsday

      Relaterte tekster



      Loading next content