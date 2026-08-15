Spilletiden til «Digger» er nå bekreftet – filmen vil vare i over to timer

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I oktober kommer Tom Cruise tilbake til kinoer over hele verden i hovedrollen i den bisarre, men fascinerende filmen « Digger. « Digger, regissert av Alejandro G. Iñárritu, er en film som følger en av verdens rikeste menn mens han får i oppdrag å sette verden i stand igjen etter at hans jakt på rikdom har utløst en rekke katastrofer og ført til uoverskuelige skader og økonomiske tap.

Med « Digger som har premiere på kino i begynnelsen av oktober, er spilletiden for det etterlengtede prosjektet nå bekreftet. Hvis du lurte på om « Digger ville være i ferd med å bli en av Cruises lengste filmer, er den gode nyheten at det ikke blir tilfelle.

Ifølge Screen Rant vil « Digger ha en spilletid på to timer og åtte minutter (128 minutter), noe som faktisk er langt fra å være en av Cruises lengste kinofilmer. Faktisk vil den være 26 minutter kortere enn Cruises femte lengste film (en delt femteplass mellom «The Last Samurai» og «The Firm» på 154 minutter).

I motsetning til «Mission: Impossible – The Final Reckoning» fra i fjor, trenger du altså ikke å forberede deg på et nesten tre timer langt epos. For mer om « Digger, sjekk ut den ferske traileren til den merkelige, men etterlengtede filmen nedenfor.