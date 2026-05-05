Spilletider for Euroleague-sluttspillet denne uken, blir det en runde 4?

Den tredje runden i Euroleague-sluttspillet begynner i kveld, tirsdag 5. mai, og den kan bli avgjørende ettersom Real Madrid, Olympiakos og Fenerbahçe alle leder 2-0, etter å ha vunnet de to første kampene med hjemmebanefordel i forrige uke. I motsetning til NBA-sluttspillet er Euroleague-sluttspillet en serie med best av fem kamper, så det hele kan ende i kamp 3.

De lokale fansen i Monaco, Kaunas og Botevgrad (en by i Bulgaria der det israelske laget Hapoel Tel Aviv har sin midlertidige hjemmebane) vil imidlertid prøve å stoppe det, eller i det minste forsinke det. De har én og potensielt to hjemmekamper for å sende sluttspillet til den siste femte kampen, som vil ta neste uke, men som vil bli spilt i Madrid, Athen og Istanbul.

Unntaket er Valencia Basket, som til tross for hjemmebanefordel og andreplass i den ordinære sesongen, tapte sine to første hjemmekamper: den ene 68-67 og den andre 107-105. Panathinaikos har to klare sjanser til å sikre seg kvalifisering til sluttspillet, og Valencia må gjøre noe virkelig heroisk...

Sluttspillkamper i Euroleague (runde 3)



Hapoel Tel Aviv mot Real Madrid: Tirsdag 5. mai kl. 18:00 CEST



Monaco mot Olympiakos: Tirsdag 5. mai kl. 19.45 CEST



Zalgiris mot Fenerbahçe: Onsdag 6. mai kl. 19:00 CEST



Panathinaikos mot Valencia Basket: Onsdag 6. mai kl. 20.15 CEST



Om nødvendig spilles kamp 4 mellom 7. og 8. mai, torsdag og fredag. Om nødvendig spilles kamp 5 mellom 12. og 13. mai, med nok tid til å hvile før de fire siste kampene 22. og 24. mai: semifinaler med direkte eliminering og finalen på Telekom Center Athen.