Spillexpo er tilbake i november

HQ

Nå er vanligvis ikke jeg av typen som skriver om ulike spillmesser i Norge, noe som blant annet skyldes at få av dem er i nærheten av nordmøreskysten, men dagens annonsering er bare så kjekk at den må fremheves.

For etter å blitt kansellert i fjor på grunn av en eller annen merkelig ting i lufta avslører messesjefen Erling Løken Andersen at Spillexpo vender tilbake i november. Nærmere bestemt starter det hele den 12. november i Norges Varemesse i Lillestrøm. Dette betyr selvsagt ikke at alt vil være som før, for sikkerheten til folk er selvsagt viktig. Derfor vil det være begrensninger på hvor mange som kan være inne i de omtrent 10.000 kvadratmeterene samtidig og ekstra strenge vaskerutiner i hele hallen.

Jeg skjønner godt at de må sette slike begrensninger, for med gamingutstillinger fra Elkjøp, Nerdeportalen, Nordavind, Zoo Comics og mange fler kommer det nok en del folk. Særlig siden du også kan få møte spillutviklere, cosplayere, Youtubere og noen av Norges beste spillere fordi årets messe vil ha et ekstra stort fokus på e-sports med turneringer, teamvillage og seminarer. Da har jeg ikke engang nevnt muligheten til å prøve retrokonsoller som Nintendo Entertainment System og Sega Mega Drive eller mer moderne teknologier som VR-briller.

Interessen har allerede vært rekordstor, sier Løken Andersen, så har du savnet sosial omgang med andre spillinteresserte er det bare å kjøpe billetter til novemberhelgen her. Billettene fra fjorårets messe er selvsagt fortsatt gyldige for de av dere som eventuelt har dem.

Vurderer du å dra dit?