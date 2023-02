Spillinntektene falt i 2022 i Storbritannia

HQ

Som forventet falt spillinntektene som ble generert i Storbritannia i 2022 under det landet så i 2021, som en fersk rapport fra Ampere Analytics sier. Som det har vært tilfelle i mange forskjellige bransjer som blomstret under pandemien, inkludert strømmetjenesteindustrien, har den totale omsetningen i spillområdet falt med 1.6% i 2022, og falt til 5.38 milliarder pund, fra 2021s £ 5.47 milliarder.

Det skal sies at til tross for at dette er tilfelle, er spillinntektene i Storbritannia fortsatt foran hva det var før pandemien, betydelig fremover for den saks skyld, med 2022 som 23% høyere enn det som ble oppnådd i 2019.

Når det gjelder detaljene i statistikken, har mobilspill tatt den største hiten og falt i utgifter med 3% i 2022 til £ 1.66 milliarder, mens konsollspill bare falt med 1% til £ 2.89 milliarder fra 2021s £ 2.92 milliarder. PC-spill falt også med 1,2% og dyppet fra £ 825 millioner til £ 815 millioner.

Når man ser på abonnementstjenester, sies det at rundt 300 000 abonnementer ble kansellert innen utgangen av 2022, selv om de høyere nivåbaserte tjenestene faktisk endte opp med å hente inn mer utgifter fra forbrukerne.