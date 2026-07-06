Spillkongen gjør comeback i det nye «Chaos Origins»-settet til Yu-Gi-Oh!

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Enten du er en fan som har duellert helt siden starten, eller du er en som ikke har satt sin lit til kortenes hjerte siden den opprinnelige anime-serien ble sendt på TV, er sjansen stor for at hvis du kjenner til Yu-Gi-Oh!, så kjenner du også Yami Yugi. Den ikoniske hovedpersonen fra den opprinnelige anime-serien og mangaen er ikke alltid på jakt etter en duell i disse dager, men nå er han tilbake som en del av det nye Yu-Gi-Oh! TCG-settet «Chaos Origins».

Chaos Origins markerer lanseringen av det Konami og Yu-Gi-Oh! beskriver som «Starlight 2.0». I hovedsak inneholder dette settet noen oppdaterte Starlight Rares, som tar i bruk noen av justeringene i mekanikkene som spillere allerede har sett i enkelte regioner. «Starlight 2.0» er for øvrig bare en beskrivelse av hvordan denne nye esken oppfattes internt; det er ikke en offisiell sjeldenhetsmarkør eller et nytt navn som kortene skal identifiseres med.

Det som er unikt med «Chaos Origins», bortsett fra de flotte nye designene på noen klassiske Yugi-kort som vi skal komme tilbake til, er at det ikke inneholder noen monstre i hoveddekket. I stedet må du plassere monsterkortene dine i trylleformel- og fellezonene. Chaos Origins har et sjakktema og inneholder 100 kort som du kan legge til i samlingene og kortstokkene dine.

Som nevnt gjør noen av Yugis mest minneverdige monstre comeback i dette settet, blant annet Kuriboh, Celtic Guardian, Summoned Skull og flere. Jeg håper fortsatt på en oppdatering med «Gazelle, the King of Mythical Beasts», men realistisk sett er det vanskelig å benekte at disse er blant de mest minneverdige monstrene vi har sett Yugi ta med seg til duellarenaen.

Chaos Origins er tilgjengelig nå.