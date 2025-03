Spillnavn: Unødvendig lange med unødvendige kolon

HQ

Det er makt i et navn. Spesielt i et spillnavn. I dagens overmettede spillbransje, hvor det er vanskeligere enn noensinne å få folk til å kjøpe og spille et spill, selv om du er en AAA-titan, kan et navn være en stor del av det å tiltrekke seg et publikum. Atomfall, Split Fiction, Astro Bot. Dette er alle nyere titler som ikke bare forteller deg hva du får på boksen, men som gjør det på en presis og enkel måte. Dette er spillnavn som ikke får deg til å føle at du må si "velsigne deg" når noen nevner dem.

På den andre siden har vi noe som Intergalactic: The Heretic Prophet. Intergalaktisk: Den kjetterske profeten. Hele 11 stavelser som nesten fikk meg til å spytte ut monsteret mitt kl. 04.00 på morgenen da jeg så på The Game Awards i fjor. Fra Naughty Dog, intet mindre. Kom igjen, gutter, hva er det vi gjør her?

Dette er ikke bare Naughty Dog som kommer opp med en unødvendig munnfull av en tittel, og uansett spillkvalitet kan jeg komme på mer enn et par eksempler som virkelig trekker ut en tittel, og legger til et unyttig kolon bare for å bryte opp en gruppe ord som til sammen ikke har noen mening. Clair Obscur: Expedition 33, Lost Records: Bloom & Rage, Banishers: Ghosts of New Eden, Tales of Kenzera: Zau, Lynked: Banner of the Spark, og flere til, slår alle som et slag i ansiktet når du hører dem annonsert eller leser dem på en butikkside, og jeg tror det er på tide at vi alle tar en titt på ordtellingen til noen av disse titlene og bestemmer oss for om vi kan drepe noen darlings.

Dette er en annonse:

Jeg er ikke motstander av å inkludere et kolon i en tittel. For en etablert IP som Star Wars, Lord of the Rings eller Warhammer, må du selvfølgelig legge ut det store navnet først, før du forteller folk hva de går til. Oppfølgere kan også få et pass til tider, men selv her ser vi et par nylige lovbrytere. Kingdom Come: Deliverance II, for eksempel, og Death Stranding 2: On the Beach. Kojima får alltid et pass fordi han er Kojima, men vi trenger egentlig ikke både "2" og "On the Beach", ettersom vi blir fortalt at det er et annet spill enn det opprinnelige to ganger på det tidspunktet. Med Kingdom Come ble det første spillet kalt Kingdom Come: Deliverance, og la opp til at oppfølgeren skulle hete Kingdom Come: Something Else. I stedet får vi bare Deliverance igjen med et annet nummer på, noe som fullstendig ugyldiggjør behovet for kolon før Deliverance i det første spillet.

Dette er virkelig småtteri, og som sagt påvirker det egentlig ikke spillkvaliteten, men det er interessant (i hvert fall for meg) å se på hvordan altfor lange navn og unødvendige kolon er i ferd med å bli en trend. Det er selvfølgelig noen grunner til dette. Det er for eksempel vanskelig å finne et unikt navn i dagens spillverden, noe jeg har forståelse for, men du kan fortsatt holde et navn kort med et kolon, eller gi det potensielle publikummet færre ord å huske totalt sett. Black Myth: Wukong er et godt eksempel på dette, som fortsatt har et kolon, men som føles som om det har fortjent det og bare består av tre ord som du må huske, der det viktigste kommer etter kolon.

Hvorfor valgte Naughty Dog det forferdelige navnet på Intergalactic: The Heretic Prophet? Vel, det virker i stor grad ned til fremtiden til denne IP-en. Geoff Keighley introduserte dette spillet som det første i en franchise fra Naughty Dog, noe som betyr at vi sannsynligvis vil ha Intergalactic: The Something Something nedover linjen, så vel som noen få andre titler også. Dette er imidlertid som om du kalte det første Uncharted-spillet Uncharted: The First One eller hvis du la til Part One-biten av The Last of Us ved utgivelsen i 2013. Det gir ingen mening, og lar ikke intrigen i den opprinnelige tittelen sitte i deg. Uncharted og The Last of Us er all-timers for spillnavn, og likevel føles dette som en skikkelig snubletur, for en verden og et spill som ellers virker så interessant.

Dette er en annonse:

Igjen, dette er ikke bare Intergalactics problem. Hvem er Clair? Hvorfor er hun uklar? Hva i helvete er Gnistbanneret? Hvorfor trenger du å fortelle oss at dette er Zaus fortelling når det ikke finnes noen andre Tales of Kenzera? Spiller jeg som Bloom eller Rage? Jeg er litt tåpelig her, jada, men den som er ute i eteren og lager noen av disse titlene må virkelig lene seg tilbake og tenke over om det er verdt å informere folk om at dette er en del av en franchise som ikke er en franchise ennå, eller om de bare burde gi dem en kul tittel først, slik at de har en litt bedre sjanse til å selge nok til å leve ut disse franchisedrømmene.

Jeg har ikke gått inn på de altfor lange navnene man noen ganger får med anime-titler, JRPG-er og andre, da det bare føles som en viktig del av sjangeren på dette punktet. Jeg bør også påpeke at enkelte titler kan gi meg en klump i magen uten engang et kolon, og selv om de bare består av ett ord. Returnal forble min verste tittel i nyere tid, til tross for at det var et helt fantastisk spill helt til Intergalactic kom. Men hei, så lenge spillene er gode, spiller tittelen egentlig ingen rolle. Kanskje vi i stedet for å se mindre lengde og kolon, kan vi se mer, og om ikke lenge vil jeg få en aneurisme når TGA 2027 avslører Metal Man: Mannen som var laget av metall: Og også litt hud og bein og kjøtt.

Hva er din minst favorittspilltittel?