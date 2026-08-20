Spillopptak fra « The Duskbloods har blitt lekket på nettet, og gir oss et innblikk i de nye spillfunksjonene som tittelen vil tilføre FromSoftwares katalog

HQ

Om et år eller to vil vi uten tvil skrive igjen – denne gangen basert på studioets offisielle uttalelse – at « The Duskbloods har vært den mest komplekse og turbulente utviklingen i FromSoftwares nyere historie. Store forsinkelser, manglende kommunikasjon... det Souls-lignende flerspillerspillet, som er eksklusivt for Nintendo Switch 2, tar god tid på seg, og selv i dag har vi fortsatt ikke en fast utgivelsesdato å holde fast ved. Men det kan ikke være langt unna, for de første ekte spillopptakene fra spillet har allerede blitt lekket.

I en glipp der et mediehus brøt den offisielle publiseringsspærren med noen timer, fikk en bruker på den kinesiske sosiale medieplattformen Bilibili tak i spillopptaket – som hadde blitt publisert ved en feiltakelse – før mediehuset fjernet videoen, og den sprer seg nå som en løpeild over internett.

Selvfølgelig kommer vi ikke til å publisere videoen selv, men vi vil påpeke at forsinkelsen for « The Duskbloods denne gangen ser ut til å ha vært verdt det.

Opptaket viser en hektisk kamp i en kamparena der de tre spillerne som har overlevd prøvelsene på det lavere nivået (noe i stil med Elden Ring: NightReign) møtes i en treveisduell for å sikre seg den endelige seieren. I den ser vi ikke bare bruk av ulike nærkampsvåpen, men også maskinpistolen festet til vampyrkarakterens arm, den tohåndsøksen (og noen imponerende luftkombinasjoner), samt påkallinger, forvandlinger og ulike typer magi. Alt i et frenetisk tempo og uten frysing eller hopp i bildefrekvensen (husk at dette skal kjøre på Nintendo Switch 2).

Selv om vi foreløpig ikke har noe mer å vise dere om * The Duskbloods*, holder FromSoftware fast ved å gi ut spillet i år. Vi håper å få vite mer neste uke under Gamescom.

Gleder du deg til å spille « The Duskbloods?