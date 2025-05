Spilløyeblikk som sjokkerte oss: Del 4

HQ

Fugleskremselet slår til og ser ut til å skremme oss fra vettet i Batman: Arkham Asylum

Det er noen få spillelementer som skiller seg ut, elementer som nesten kan beskrives som et ess i tennis, der ballen farer mot deg, penetrerer den fjerde veggen, knuser både tid og rom og etterlater deg med haken i bakken. Bosskampen med Psycho Mantis i Metal Gear Solid er et slikt øyeblikk, og Jonathan "Scarecrow" Crane med sin hallusinogene, luftbårne nevrotoksininduserende terror i Rocksteadys første spill om Batman er en lignende opplevelse.

Når jeg, spilleren, kommer tilbake til intensivavdelingen på Arkham Asylum, hører jeg en hvesende lyd gjennom klimaanlegget, Batman begynner å hoste og... bildet i spillet låser seg. Jeg flyr opp av sofaen mens TV-en foran meg ligner et ødelagt bilde fra gamle dager, forvrengte artefakter avløser hverandre og fyller skjermen mens en høy lyd stiger opp og skjærer gjennom lydanlegget mitt, og spillet slås av. Alt blir svart. Har spillkonsollen min brent opp? Er TV-en min i orden? Jeg har aldri opplevd et så aggressivt maskinvarekrasj før, og jeg har spilt en del spill opp gjennom årene. Det er bra at jeg har innboforsikring, for verken min første Full-HD-TV eller PlayStation 3 var gratis.

Spillet starter heldigvis på nytt foran meg. En lettelse i denne sammenhengen, men jeg blir merkbart irritert når jeg mest sannsynlig må spille en lengre del av spillet på nytt etter krasjet. Introen til spillet er gjenkjennelig... eller? Skjermen hakker, det ser ikke riktig ut, og jeg begynner å lete etter nummeret til forsikringsselskapet mitt... men skjønner snart at introen til spillet ikke er den samme introen jeg har sett så mange ganger før, det er noe annet. Rollene i videosekvensen er byttet om. Nå er det Joker som kjører Batmobile med en gal Batman som passasjer, på vei til Arkham Asylum for å sjekke meg inn på mentalsykehuset der spillet utspiller seg. Alt som nettopp har skjedd i leiligheten min, er en del av spillet. En velutført og svært bevisst måte å skremme spilleren i sitt trygge rom gjennom manipulering av spillet, tematisk servert via skrekkgiften som Scarecrow står bak. Jeg tror aldri jeg kommer til å tilgi Scarecrow for dette, men jeg applauderer Rocksteady for et velutført triks utenom det vanlige.

Fysikkens lover i Half-Life 2

Jeg så stort sett alt som var tilgjengelig i forkant av lanseringen av Valves etterlengtede oppfølger. Lekkede bilder av tekniske demoer, tidlige skjermbilder av en vannslange som aldri kom med i det endelige produktet, og listen er lang. Spillet lovet et enestående fysikksystem som for eksempel kunne få vindusruter gjennomboret av kuler til å kollapse på forskjellige måter avhengig av inngangsvinkelen, eller objekter i vann som tok hensyn til både viskositet og oppdrift.

Velkommen til City 17 Jeg går av toget som hyller originalen. En autoritær soldat med vernemaske velter en boks og ber meg plukke den opp, noe jeg gjør og kaster den i søpla, men boksen kolliderer med kanten, spretter av og ruller ved siden av søpla. Jeg smiler. Jeg plukker opp boksen igjen og kaster den mot soldaten, som blir rasende og begynner å jage meg med en batong. Jeg roter til laboratoriet til dr. Kleiner og omorganiserer hele stedet med dyrt utstyr som forskeren irriterer meg med å be meg være forsiktig med. Mange av gåtene jeg møter i løpet av spillet, tar hensyn til fysikkens lover på en måte jeg aldri har sett før. Så kommer bomben, spillets fremste verktøy introduseres og blir mitt førstevalg gjennom den videre reisen: The Gravity Gun.

Dette hjemmelagde våpenet lar meg plukke opp gjenstander, men også skyte dem bort med full kraft. Jeg rev elementer fra veggene da jeg ble jaget av Combine i et nedslitt hus, og automatilden i min retning prellet av på mitt nyvunne opprørsskjold, som jeg deretter avfyrte mot Combine -soldaten, og sannsynligvis brakk hvert eneste bein i kroppen hans mens soldaten nå ruller ned trappen. Det er bare fantasien som setter grenser for hvilke gjenstander i omgivelsene som nå kan betraktes som dødelige våpen, men også som fantasifulle trapper som lar deg nå nye høyder. Rustne sagblader i Ravenholm kløyvde zombier i to, malingsbokser mot hodekrabber dynket dem ikke bare i farger, men den stumpe kraften slo ut de små parasittene hvis tentakler med piggtråd gikk amok når de traff veggen. Uten fysikken i spillet ville det mest sannsynlig ha vært en fantastisk oppfølger til et av verdens beste førstepersons skytespill, men det ville ikke ha vært på langt nær det samme spillet som vi husker og elsker den dag i dag. En helt banebrytende bruk og inkorporering av fysikk tilførte dimensjoner og nivåer til et spill som aldri før var sett i hobbyen vi driver med.

Nostalgitripp og gigantenes kamp i Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Til min overraskelse spiller jeg plutselig det første Metal Gear Solid i den originale grafikken fra 1998, men våkner opp i sjokk da Snake innser at han har opplevd den drømmen igjen. Otacon flyr Old Snake inn med helikopter til det samme anlegget for deponering av kjernefysisk materiale som vi ble kjent med i åpningen av spionserien, et sted vi er tilbake til nå som jakten på Liquid Ocelot nærmer seg slutten. Idet jeg sniker meg inn på den forfrosne helikopterdekket som fungerte som en tutorial i Metal Gear Solid, som jeg nettopp har gjenopplevd via en drømmesekvens, begynner The Best is Yet to Come å spille, det samme melankolske musikksporet fra rulleteksten i det første spillet, ispedd originaldialogen som ekko mykt i bakgrunnen og i både mitt og Snakes hode. "A Hind-D... hva gjør et russisk kanonskip her?" Jeg bader i minner, og tar bevisst inn den ene kalde slurken etter den andre av gammelt vann som treffer meg i bølger - alt er omhyggelig gjenskapt i detalj og nærmest et interaktivt museum over spillet som virkelig satte i gang Hideo Kojimas karriere. Det føles som å komme hjem. Ravnene som sjamanen Vulcan Raven etterlot seg i slaget for 10 år siden, sitter langs rekkverket til stridsvognhangaren. Korridoren som fører til Otacons kontorlandskap, der Gray Fox dekorerte veggene med en halv tropp leiesoldater, er prydet med inntørket blod fra en svunnen tid. Men i likhet med sporet som fulgte med inngangen min, er det beste ennå ikke kommet.

Nede i hulen som huser liket av Metal Gear Rex, begynner en blodig kamp, Snake og Raiden går seirende ut av kampen mot Vamp. Snake tar cockpiten til Metal Gear Rex, det vandrende masseødeleggelsesvåpenet vi en gang sto ansikt til ansikt med, og flykter fra basen som minner om jeepsekvensen forrige gang vi var her. Stedet kollapser bak oss idet vi nærmer oss lyset i tunnelen ... Metal Gear Ray fra Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty bryter havets overflatespenning og dukker opp på land som en demonisk delfin, Ray som er designet for å sette Rex ut av spill. Fra høyttalersystemet brøler Liquid: "Bror! Det er ikke over! Ikke ennå." Det som utspiller seg nå er en direkte hyllest til Godzilla, med to rasende og mekaniske kaijuer som går løs på hverandre. De to beistene brøler som rovdyr i en kamp for å overleve, med hvinende raketter, maskingeværer som smeller og klør som skraper mot hverandre. Når neste fase av det endelige slaget mellom Snake og Liquid sett fra 2D på baksiden av en kapret Arsenal Gear som nå heter Outer Haven begynner - ja, da ser jeg en kamp mellom Akira Kurosawa og Sergio Leone utspille seg i CQC-kampen. Kojima binder det hele sammen med stilistiske påvirkninger i spillets crescendo, som er så høyoktan og forbløffende at det får Jerry Bruckheimers samlede verker til å se ut som Fraggle Rock. Galskapen og arven som bevares under spillets siste kapittel bryter alle normer der mangelen på fartsgrenser ennå ikke har blitt overgått for min del.

