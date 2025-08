Spillprisene er i en "ville vesten"-tilstand akkurat nå, men vi bør forvente at 80 dollar-titler kommer tilbake

HQ

"På en eller annen måte har $ 80-spill kommet tilbake." Til tross for at det virket som om vi ville få en pustepause fra $ 80-utgivelser på alle plattformer som ikke starter med "N" og slutter med "intendo", tror en analytiker at de vil dukke opp igjen.

I en samtale med GamesRadar sa Mat Piscatella fra Circana at spillprisverdenen er "litt ville vesten akkurat nå." Vi ser alt fra $ 80 til $ 30-spill lage overskrifter, men Piscatella regner med at denne variasjonen kommer i en tid der utgivere prøver å finne ut en "sweet spot" for prising.

"Utgivere og utviklere prøver å finne den beste prisstrategien. Og noen ganger tenker du: 'Ok, vi går for en høyere pris. Vi får kanskje ikke like mange, men vi vet at de vi får, vil være veldig entusiastiske og dedikerte. Eller: "Kanskje vi må gå ut med en lavere pris og kaste et bredere nett"," sier han. "Jeg tror alle bare prøver å finne ut av ting i et markedsmiljø der den største konkurrenten til ethvert nytt spill ikke er de andre nye spillene som lanseres i lanseringsvinduet, slik det pleide å være."

"Det er Fortnite og Roblox og å prøve å trekke folk ut av dem, fordi det er den primære konkurransen nå, å få de 35% av aktive spillere på konsoll som spiller Fortnite hver uke," fortsatte Piscatella. Når det gjelder tilbakekomsten av høyere prispunkter, mener Piscatella at utgivere er klar over at noen spillere vil betale nesten hva som helst for å spille et spill de er veldig begeistret for.

"Jeg vet at mange ikke liker det, men folk kjøper fortsatt disse spillene til disse høye prispunktene, så de kommer til å fortsette å bli laget til høye prispunkter for det rette spillet som kan gjøre det. Markedet er som det er, og du kan alltid senke prisen på spillet, men du kan egentlig ikke heve den. Så vi får se hva som skjer over tid."