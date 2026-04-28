Spillrekkefølgen i Madrid Open tirsdag: ATP åttedelsfinale, WTA kvartfinale

Jannik Sinner, Casper Ruud, Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka og Rafael Jódar spiller tirsdag.

Vi er inne i den siste uken av Madrid Open, og nærmer oss sluttfasen: I dag, tirsdag 28. april, får vi vite hvem som er de første semifinalistene i dameturneringen og hvem som er blant de åtte siste i herreturneringen, med et actionfylt program med to av kvartfinalene i dameturneringen og alle åttendedelsfinalene i herreturneringen.

WTA-kvartfinaler:


  • Leylah Fernandez (24) mot Mirra Andreeva (9): 13:00 CEST, 12:00 BST

  • Aryna Sabalenka (1) mot Hailey Baptiste (30): 20:00 CEST, 19:00 BST

ATP åttendedelsfinale:


  • Tomás Martín Etcheverry (25) mot Arthur Fils (21): 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Jannik Sinner (1) mot Cameron Norrie (19): 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Jiri Lehecka (11) mot Lorenzo Musetti (6): 12:10 CEST, 11:10 BST

  • Stefanos Tsitsipas mot Casper Ruud (12): 13:20 CEST, 12:20 BST

  • Vit Kopriva mot Rafa Jódar 16:00 CEST, 15:00 BST

  • Francisco Cerúndolo (16) mot Alexander Blockx: 19:00 CEST, 18:00 BST

  • Daniil Medvedev (7) mot Flavio Cobolli (10): 20:10 CEST, 19:10 CEST

  • Jakub Mensik (23) mot Alexander Zverev (2): 21:10 CEST, 20:10 CEST

