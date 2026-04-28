Spillrekkefølgen i Madrid Open tirsdag: ATP åttedelsfinale, WTA kvartfinale
Jannik Sinner, Casper Ruud, Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka og Rafael Jódar spiller tirsdag.
Vi er inne i den siste uken av Madrid Open, og nærmer oss sluttfasen: I dag, tirsdag 28. april, får vi vite hvem som er de første semifinalistene i dameturneringen og hvem som er blant de åtte siste i herreturneringen, med et actionfylt program med to av kvartfinalene i dameturneringen og alle åttendedelsfinalene i herreturneringen.
WTA-kvartfinaler:
- Leylah Fernandez (24) mot Mirra Andreeva (9): 13:00 CEST, 12:00 BST
- Aryna Sabalenka (1) mot Hailey Baptiste (30): 20:00 CEST, 19:00 BST
ATP åttendedelsfinale:
- Tomás Martín Etcheverry (25) mot Arthur Fils (21): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Jannik Sinner (1) mot Cameron Norrie (19): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Jiri Lehecka (11) mot Lorenzo Musetti (6): 12:10 CEST, 11:10 BST
- Stefanos Tsitsipas mot Casper Ruud (12): 13:20 CEST, 12:20 BST
- Vit Kopriva mot Rafa Jódar 16:00 CEST, 15:00 BST
- Francisco Cerúndolo (16) mot Alexander Blockx: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Daniil Medvedev (7) mot Flavio Cobolli (10): 20:10 CEST, 19:10 CEST
- Jakub Mensik (23) mot Alexander Zverev (2): 21:10 CEST, 20:10 CEST