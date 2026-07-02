Spillselskaper gir uttrykk for sin «skuffelse» etter nyheten om at PlayStation skal slutte å selge fysiske medier

HQ

Selv om Sonys beslutning om å slutte å produsere fysiske plater til nye PlayStation-spill fra januar 2028 sannsynligvis vil få en rekke konsekvenser for hele videospillbransjen, er det noen selskaper som allerede har gått ut og gjort det klart at de ikke støtter denne beslutningen.

Mange av de mindre distributørene og utviklerne av fysiske medier, som lenge har støttet salg av fysiske medier, har tatt til sosiale medier for å uttrykke sin «skuffelse» over Sonys valg.

Et slikt eksempel er iam8bit, som bemerker at de er «dypt skuffet» over Sonys tiltak, og at deres «engasjement» for fysiske medier «forblir uendret». Begrunnelsen er som følger: «Fysiske spill er avgjørende for bevaring av spill, eierskap og forbrukernes valgfrihet – verdier som har vært retningsgivende for iam8bit siden vår første fysiske utgivelse i 2016.»

I tillegg har Aeternum Game Studios, utvikleren av blant annet Aeterna Noctis, sendt ut et «klart budskap», der de lover at «å gjøre fysiske utgaver til en realitet for alle våre titler er nå en ABSOLUT PRIORITET.» Selskapet nevner at det ikke kan «stå passivt og se på» og at «det fysiske formatet er ikke bare en plate; det handler om bevaring, kultur og selve sjelen til videospill.»

Riktignok er Aeternum Game Studios avhengig av Sonys beslutninger i denne saken, og det er derfor selskapet har frist til januar 2028 til å produsere fysiske utgaver av hvert spill det lager, samt de som allerede er tilgjengelige. De avslutter med: «Bransjen kan prøve å endre kurs, men vi vil ikke slippe hånden din. Hyllene dine vil fortsette å fylles med historier.»

Et annet eksempel er utleieplattformen GameFly, som påpeker at selskapet drives av «folk som mener at fysiske produkter fortsatt betyr noe.» Derfor lover de å forplikte seg til «å leie ut fysiske medier, enten det er spill eller filmer, helt til de river platene ut av våre myke, fuktige hender.»

Dette kommer i tillegg til at mange fans har gitt uttrykk for sin misnøye, blant annet i en Sony-post på sosiale medier om Spider-Man: Brand New Day, som nå er fylt med tusenvis av høylytte og sinte spillere. Det er unødvendig å si at dette har vært en svært kontroversiell beslutning fra PlayStation-eieren.