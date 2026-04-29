Spillsjangeren med antropomorfe dyr tar i bruk en noir-estetikk for å gi oss No Stone Unturned

HQ

Det er ikke noe å klage på, men det er pussig at en bestemt estetikk dukker opp i media med jevne mellomrom, og at flere eksempler dukker opp i rask rekkefølge. Hvis vi ser på nyere eksempler, har vi alt fra den avslappede livssimulatoren Animal Crossing: New Horizons til narrative eventyr som Rockbeasts eller Goodbye Volcano High (selv om disse i hovedsak inneholdt antropomorfe tenåringsdinosaurer). Kort sagt, det finnes et publikum for denne typen visuell design, og i dag har vi et nytt eksempel på det.

Selv om vi sier "nytt" - fordi det kommer i dag i tidlig tilgang på Steam - er sannheten at No Stone Unturned er et prosjekt vi har holdt øye med i nesten et år nå, helt siden vi først møtte det på Gamescom 2025. Skaperen, Gareth Owens, fortalte oss den gang at han syntes det ville være morsomt å følge en kløner på hans reise mot å bli verdens beste detektiv, og den æren tilfaller Detective Cox, ekornets hovedperson.

HQ

I dag starter hans første sak, "Cat Got Your Tongue" (flere vil følge i fremtidige innholdsoppdateringer), men du kan allerede nå glede deg over dette spennende No Stone Unturned, som snur etterforsknings- og puslespillsjangeren på hodet med en veldig dyrisk og komisk vri. Sjekk ut spilltraileren nedenfor.