Spillskandalen i tyrkisk fotball eskalerer: over 1 000 spillere suspendert, inkludert fra Galatasaray, og det snakkes om "moralsk krise"

Spillskandalen i Tyrkia rundt profesjonelle fotballdommere (nesten en tredjedel av dommerne ble funnet å ha spilt på tippesider, noe som sår tvil om deres upartiskhet og muligheten for avtalt spill) har eskalert, og over tusen profesjonelle spillere har blitt suspendert av det tyrkiske fotballforbundets (TFF) disiplinærkomité på grunn av anklager om spill på kamper.

Påtalemyndighetene i landet har utstedt arrestordre på 21 personer, deriblant 17 dommere. Noen ble arrestert på fredag og løslatt mot kausjon på mandag, mens andre fortsatt er under arrestordre, deriblant Murat Ozkaya, presidenten i Eyupsport, en klubb som spiller i Superlig, den øverste divisjonen i Tyrkia. Men de mistenkte strekker seg ikke bare til dommere og presidenter, men også til spillerne selv, som har plassert veddemål, noe som åpenbart reiser mistanke om deres integritet.

27 spillere fra Superlig suspendert etter å ha plassert veddemål, en av dem fra Galatasaray og det tyrkiske landslaget

Av de 1024 spillerne som er suspendert, spiller mer enn 900 i tredje- og fjerdedivisjonene. Alle kampene i disse ligaene har blitt avlyst de siste to ukene. 27 av de suspenderte spillerne spiller for klubber i Super Lig, deriblant Istanbul-gigantene Galatasaray og Besiktas, ifølge DW.

En av dem, Galatasarays venstreback Eren Elmali, ble også vraket fra det tyrkiske landslaget før de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Bulgaria og Spania denne og neste uke. Elmali forsvarte seg og sa at anklagene mot ham kommer fra et enkelt veddemål han plasserte for mange år siden, og ikke involverte laget hans.

Presidenten i det tyrkiske fotballforbundet snakker om en "moralsk krise"

Noen spillere og dommere som er under mistanke har bare plassert ett eller noen få veddemål, men noen har plassert hundrevis og til og med tusenvis; ti dommere har plassert mer enn 10 000 veddemål de siste fem årene, en av dem 18 227, ifølge EuroNews.

TFF-president Ibrahim Hacıosmanoğlu beskrev situasjonen for to uker siden som en "moralsk krise i tyrkisk fotball", og at det er deres plikt "å løfte tyrkisk fotball til sin rettmessige plass og rense den for all skitt". De har også bedt FIFA om en 15 dagers forlengelse av vinterens overgangsvindu, slik at klubbene kan håndtere mangelen på spillere som følge av utestengelsene.