Spillsommeren 2020 blir stadig bedre med Summer Game Fest

Noen av dere fryktet kanskje at årets sommer ville bli ekstremt kjedelig for oss som liker spill da E3-messen ble kansellert, The Last of Us: Part II ble utsatt på ubestemt tid og flere andre andre skuffende nyheter kom på rekke og rad. Heldigvis virker det som om dette faktisk kan bli en av de beste spillsommeren på lenge om vi ser litt bort fra verden generelt.

For som om det ikke var nok at The Last of Us: Part II kommer den 19. juni og Ghost of Tsushima slippes den 17. juli kan Geoff Keighley, produsenten av både The Game Awards og en viktig kar under E3-messene som har vært, avduke Summer Game Fest. Dette er enkelt sagt en samlebetegnelse for flere av de digitale konferansene en rekke spillselskaper vil erstatte E3-messen med. Keighley kan allerede avsløre at vi kan forvente spennende nyheter fra både 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony, Square Enix, Valve og Warner Bros., så det høres ut som om det er her vi vil få offentliggjøringen av det nye Batman-spillet, Ratchet and Clank 2, Mass Effect-remasterene, årets Call of Duty, FIFA 21 og mye mer i tillegg til mer informasjon og nye trailere fra Cyberpunk 2077, Cuphead: The Delicious Last Course, Marvel's Avengers og resten av gjengen vi allerede vet om.

På toppen av det hele kan vi se frem til en rekke demoer både på PC, Xbox One og "uspesifiserte plattformer", spesielle eventer i spill som allerede er på markedet og mer i løpet av de neste fire månedene. Da har jeg ikke engang nevnt vår egen Game On, IGNs Summer of Gaming og de andre spennende tingene ulike spillsider har planlagt fremover. Sommeren blir altså fullstappet med nyheter om PlayStation 5 og Xbox Series X, hvilke spill som også kommer til PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch, flotte tilbud og demoer, så jeg ville ikke valg en internettløs sommer om jeg var deg.