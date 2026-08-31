Spillutgivere bør lære både av feil og suksesser, sier en av skaperne bak « Fallout

HQ

Når man ser på spillbransjen de siste årene, kan det virke som om noen store navn og utgivere har lært feil av andres suksess. «Å, alle må jo ønske seg live-service fordi Fortnite gjorde det så bra!» Ja, men det fungerer ikke helt slik. I det minste, med alle «fiaskoene» de siste årene, er det håp om at man kan lære noen nye lekser. Ifølge Tim Cain, medskaper av « Fallout, bør utgivere lære like mye av en fiasko som av en suksess.

I en nylig YouTube-video (via PC Gamer) forklarte Cain at utgivere må lære av feilene, fordi spillere ofte ikke klarer å beskrive hva de ønsker på en effektiv måte.

«For et utgivelsesselskap er suksess målt i spillsalg. Derfor lærer de ofte ikke av feil, fordi de kun ser på spillene som solgte godt. Spillere vil ofte peke på populære spill og si: ‘Vi vil ha mer av det’, uten nødvendigvis å vite nøyaktig hvilken del av disse spillene som gjorde dem så gode. Hvis de peker på dårlige spill, pleier de å peke på velkjente dårlige spill,» sa han.

Dette fører til tunnelsyn når det gjelder spillutvikling og hva som blir laget. «I tillegg til å se etter felles trekk blant spill som selger godt, bør du se etter felles trekk blant spill som regnes som mislykkede,» anbefaler Cain.

Dagens tenkemåte er grunnen til at vi ender opp med ideer om at spill som Baldur’s Gate III og Clair Obscur: Expedition 33 ikke ville bli suksesser. Sjangere som kan oppfattes som underpresterende, skiller seg ikke ut, men hvis alle bare følger det som lykkes, ender man opp med en håndfull store vinnere, men mange andre tapere.