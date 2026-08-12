Spillutviklere bør se på hva spillerne gjør, ikke hva de sier i tilbakemeldingene, viser en ny studie

HQ

Spillbransjen og utviklingen av spill føles mer usikker nå enn tidligere. Mange titler oppleves som avgjørende for et studio, noe som betyr at tilbakemeldinger blir en stadig viktigere del av utviklingsprosessen. Ifølge ny forskning fra den newzealandske spilltesttjenesten Playful bør utviklere imidlertid ikke fokusere like mye på hva spillerne sier, men heller se på hva spillerne gjør.

Spillernes atferd er en mye viktigere indikator på hvordan de faktisk opplever et spill. Jeremy Sweetman, grunnleggeren av Playful, kaller dette «Den usynlige spilleren». Denne spilleren er ikke en bestemt person, men en samling av atferdstrekk som viser hvordan folk samhandler med et spill utviklet av et utviklerteam. «Spillere forteller deg ikke alltid hva som er galt. Men de viser deg det. De tar en pause før de tar en beslutning. De ignorerer en funksjon du trodde var åpenbar. De løser en gåte på en måte du aldri hadde forventet. De slutter stille og rolig å spille. Slike øyeblikk avslører ofte mer enn noen undersøkelse noensinne kunne gjort», forklarte Sweetman i en pressemelding.

Når spillerne ikke alltid sier hva de gjør i et spill, kan det være utfordrende å gjenkjenne disse atferdene. Men hvis utviklerne tar utfordringen på alvor, vil de komme bedre ut av det på lang sikt. Det er vanskelig å forutsi hvordan et spill vil bli mottatt når det slippes for publikum, men ved å se på hvordan spillerne interagerer med spillet, og når de starter og avslutter spillingen, vil det forhåpentligvis bli litt enklere.