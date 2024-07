Spillutviklere utsteder advarsel for Intel-prosessorer

HQ

Det ser ut til at 13. og 14. generasjon av Intel prosessorer lider av stabilitetsproblemer, noe som ifølge produsenten selv kan føre til permanent skade, og som har fått noen spillutviklere til å legge til advarsler i spillene sine.

For eksempel har Alderon Games, utviklerne bak Path of Titans, lagt til en advarselsboks som dukker opp hvis spillet krasjer. Spillet kan oppdage om du har en av de problematiske prosessorene, og informerer deg om at CPU-en din potensielt kan være årsaken til feilen.

Ifølge informasjon fra Intel selv skyldes stabilitetsproblemene mikrokode som sender feil forespørsler og som igjen har ført til økt driftsspenning. De jobber hardt med en oppdatering som vil fikse feilen, men dessverre vil den ikke kunne redde allerede krasjede prosessorer.

The Verge konfronterte nylig Intel, som ikke kunne eller ville gi noen konkrete svar angående mengden skadede prosessorer, og om de planlegger å sette salget på pause.

