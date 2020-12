Spillverden ønsker god jul med kule bilder

Du ser på Annonser

Hvert år spørs PlayStation samarbeidspartnerene sine om de kunne tenke seg å lage noen spesielle julekort, noe de fleste tydeligvis meget gjerne gjør. 2020 er intet unntak, så her har dere hyggelige og ofte fantasifulle (de på bunnen er jeg ikke like imponert over) julehilsener fra både Sony, Bethesda, Konami, Asobi, Guerrilla, Private Division, Activision og en drøss med andre utviklere og utgivere.

Hvilke synes du er penest eller artige?