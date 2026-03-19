Spillverdenen fortjener bedre enn Nvidias generiske AI-makeover

Nvidia hadde nok sett for seg et triumferende øyeblikk da de mandag kveld stolt annonserte DLSS 5, komplett med en pressemelding som forklarte hvor viktig dette er. Nvidias grunnlegger og administrerende direktør Jensen Huang sa blant annet at "tjuefem år etter at Nvidia oppfant den programmerbare shaderen, revolusjonerer vi datagrafikken igjen".

Store ord, og han gikk til og med så langt som å kalle dette for "GPT-øyeblikket for grafikk", der GPT unektelig har vært en game-changer for hele verden på alle mulige måter. Det er ingen tvil om at det ligger mye lovende i kunstig intelligens, men når de blir bedt om å skape ting, har resultatene ofte vært veldig fantasiløse, livløse og generiske, noe som har resultert i det nå ganske allment aksepterte begrepet "AI-sludder".

Så hva er egentlig denne DLSS 5? Ifølge Nvidia selv "kombinerer den håndlaget rendering med generativ AI for å oppnå et dramatisk gjennombrudd i visuell realisme", og spesielt ansikter ser ut til å være et stort trekkplaster, noe som er tydelig i den lanserte videoen, der ansikter er hovedfokus. Jeg begynte å se på videoen med nysgjerrighet, klar til å bli imponert etter all hypen, og så Grace Ashcroft fra Resident Evil Requiem, først uten DLSS 5 og deretter med det ...

Nvidia har utviklet en teknologi som forvandler alle spillkarakterer til AI-avatarer (bilde fra Starfield med DLSS 5 aktivert).

Videoen gikk raskt over til Leon, og da slo hjernen min inn. Vent nå litt... Jeg satte videoen på pause og spolte den tilbake. Grace har plutselig fått blant annet trutmunn, markerte modellaktige kinnben, rikelig med foundation, mandelformede øyne og en mer raffinert nese. Den litt uskyldige Grace, som er ment å være en sjenert karakter vi kan identifisere oss med, er plutselig en femme fatale med modellambisjoner, ikke langt unna hvordan nerdete PC-mods vanligvis ser ut der kvinner skal "forbedres".

Overrasket startet jeg videoen igjen og så den til slutt. Jeg klødde meg i hodet og så den en gang til. Nvidia har altså utviklet en teknologi som erstatter det spillutviklerne hadde i tankene, og det en kunstdesigner og en karakterdesigner skapte, med noe som føles som AI-sludder - litt som Snapchat-filtre i sanntid i spillene våre - og akkurat slik det vanligvis ser ut når du ber AI om å designe noe: generisk, er ordet for å beskrive det.

På et øyeblikk forvandles Grace fra den vanlige jenta vi er ment å identifisere oss med, til en babe som definitivt har "modell" i Instagram-bioen sin, klinisk blottet for personlighet.

Jeg tok en rask titt gjennom kommentarfeltet på YouTube, nysgjerrig på om folk faktisk kjøper dette. Men ... det gjør de ikke. Nesten ikke en eneste kommentar er fornøyd med Nvidias AI-filter, og kritikken er til tider virkelig hard. En rask titt på Resetera, etterfulgt av sosiale medier (spesielt Bluesky, Instagram, Threads og X), og det er tydelig at du knapt engang kan finne noen som liker tilnærmingen. I mellomtiden har Nvidia lagt merke til den massive kritikken og skyndte seg å legge ut en kommentar til saken i en offisiell FAQ om DLSS 5. Og her er vi nå. Hvorvidt dette vil få Nvidia til å gjøre noen endringer gjenstår å se, og det samme gjør hvor ivrige spillutviklere er til å støtte dette etter all tilbakeslag.

For min del er jeg skuffet og litt overrasket. At til og med forhåndsrendert grafikk fra spillene våre skal erstattes av AI-teknologi som gjør alt kjedelig og upersonlig, er bare for tragisk. Jeg tror ikke det samme hadde vært mulig i noen annen kunstform.

Sosiale medier oversvømmes for tiden av memes som fremhever hvor absurd det er å erstatte spillutviklernes kunst med AI-genererte tolkninger (bildekreditt: Nintengamersng).

Tenk om Spotify skulle selge hodetelefoner som tok musikken du elsker i sanntid og bearbeidet den med det Spotify anser som forbedringer. Som å fjerne alle ufullkommenheter, glatte ut raspete rockevokaler til noe mer melodiøst, gjøre gitarsoloer mer sofistikerte, og så videre. At ikoniske stemmer ikke lenger ville høres ut som seg selv, og at elskede band ville ha en mer polert AI-lyd, ville ikke spille noen rolle. Musikklyttere over hele verden ville sannsynligvis ha blitt gale, og det er helt utenkelig.

Overfør den samme ideen til kunstverdenen. Tenk deg at du hadde gått på Louvre og fått et par AI-briller som lot deg se forbedrede verk. Alt ville blitt lysere, fargene justert, Mona Lisa "babe-ifisert", kontrastene justert, og vi ville gått fra rom til rom og sett på AI-forbedret kunst. Slik kunne vi fortsette med kunstform etter kunstform, så hvorfor ikke bøker? Les på et nettbrett med e-blekk som endrer innholdet slik at en AI i stedet styrer hva du får se, eller se filmer eller TV-serier der ting piffes opp i sanntid. Hvis du synes Sarah Chalke ser eldre ut i den nye Scrubs, skader det ikke med litt DLSS 5, og hvis Liam Neeson føler seg litt sliten i rebooten av Naked Gun, er det samme sak der.

Tenk deg å gå rundt i Louvre og se på kunst tolket av kunstig intelligens. Det er i bunn og grunn det Nvidia mener vi bør ta til takke med i spillverdenen. Generisk og kjedelig.

Dessverre har ikke spillverdenen på langt nær den samme respekten for vår egen kunstform som andre medier har, noe som både fører til og har ført til en massiv uthuling av det jeg tror die-hard gamere ofte ønsker. Det er en betydelig større etterspørsel etter påkostede enspiller-eventyr og co-op, og en betydelig lavere etterspørsel etter butikker som utgir seg for å være spill, enn det utgiverne er villige til å innrømme.

Så nå tas det enda et skritt for å gjøre spillene mer automatiserte og generiske, og jeg ville løyet hvis jeg sa at jeg ikke gledet meg over protestene i kommentarfeltene rundt om i verden, for selv om selskapene ser på dataspill som en melkeku og en kunstform som absolutt ikke trenger noen kjærlighet, ser fansen rett gjennom det.