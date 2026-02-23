Spillverdenen hyller Phil Spencer etter hans sjokkerende avgang

HQ

Forrige fredag meldte vi at Phil Spencer gikk av som Microsofts spillsjef, med svært kort varsel. Spencer selv sa at han allerede hadde begynt å planlegge sin avgang og pensjonering i fjor, og at det nå rett og slett var på tide.

Men ... siden dette er internett, spekuleres det allerede om andre mulige årsaker bak avgjørelsen. Uansett har praktisk talt halve spillindustrien benyttet anledningen til å takke ham for hans lange tjeneste, ikke bare for Xbox, men for spillindustrien som helhet.

Dette inkluderer hans høyt elskede forgjenger Peter Moore (som lanserte Xbox 360), som skriver at Spencers lange karriere er utrolig og legger til at han "var, og er, en gamer i hjertet." Vi finner også ros fra Nintendo-sjefer som Reggie Fils-Aime og Doug Bowser, The Game Awards-produsenten Geoff Keighley, som sier at "denne bransjen er bedre takket være hans engasjement", og Square Enix-veteranen Naoki Hamaguchi, som sier at han "virkelig gledet seg til å utrette mange flere ting side om side" og gir Spencer æren for å ha brakt Final Fantasy til Xbox. Til og med Elon Musk ble involvert.

Hvordan ser du på Spencers nesten 40 år lange karriere i Microsoft, og spesielt som Xbox-sjef?