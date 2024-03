Spillverdenens mest elskverdige tenåringstrollmann vender tilbake med Simon the Sorcerer Origins

I 1993 utkom Simon the Sorcerer, et pek-og-klikk-eventyr fra Adventure Soft der vi fulgte tenåringen Simon i en fantasiverden befolket av referanser fra litteraturen og med en stor sans for humor tydelig inspirert av verkene som Lucasfilm produserte i disse årene, som The Secret of Monkey Island eller Day of the Tentacle.

Til tross for at Simon the Sorcerer ikke var like kjent, rakk han å gi ut opptil fire oppfølgere til eventyret sitt, den siste i 2009. Siden da har det vært stille rundt serien... trodde vi i hvert fall.

Under Future Games Show Spring Showcase, som pågår i disse dager, har de italienske studioene Smallthing og Leonardo Interactive annonsert Simon the Sorcerer Origins, et nytt originalt eventyr med mye nostalgi og en moderne nyfortolkning av figuren. Tittelen vil være en prequel til det første spillet, og vil sette oss tilbake i buksene til en yngre Simon når han reiser tilbake til fantasiverdenen for å oppleve sprø situasjoner, men denne gangen vil både omgivelsene og figurmodelleringen være håndmalt og animert med over 15 000 bilder.

Og som om ikke Simons tilbakekomst var nok, vil Rick Ashley (ja, sangeren) bidra til soundtracket med sangen Together Forever. Nedenfor kan du se den første traileren for Simon the Sorcerer Origins, med Chris Barrie, hovedpersonens originale stemme, og musikk fra soundtracket komponert av Mason Fisher.