Spine kan være det John Wick-spillet vi har drømt om.

Sifu var et av fjorårets beste spill med sitt fantastiske kampsystem, kule presentasjon og flotte spillsyklus, så mange kalte det det beste John Wick-spillet de noen gang har sett. Det viser seg at det kan få seriøs konkurranse i fremtiden.

Nekki har endelig delt den første gameplay-traileren for Spine, et actionspill for én spiller med et nærkampsystem som henter mye inspirasjon fra de såkalte Gun fu-filmene vi har sett de siste årene. At karakteren vår kan forsterkes på forskjellige måter for å gjøre enda kulere og mer effektive bevegelser, får det til å høres enda bedre ut, så det faktum at disse tidlige opptakene ser forbløffende bra ut på Unreal Engine 5, er bare prikken over i-en.

Det siste bekymrer meg imidlertid litt, for det ser nesten for bra og filmatisk ut til å være ekte. Utviklerne har likevel delt imponerende WIP-bilder på X-kontoen sin i over et år som viser hvordan animasjoner, kameraarbeid og lignende har utviklet seg over tid, så jeg velger å tro at dette ikke er et av de tilfellene der vi får falske bilder som ikke engang er i nærheten av å representere det endelige produktet. For jeg har veldig lyst til å spille dette på PC, PS5 og Xbox Series en gang på et uspesifisert tidspunkt i fremtiden.

Hva med deg?