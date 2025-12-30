Spine utviklerne erkjenner at de ikke var klare til å kunngjøre utgivelsesvinduet i 2025

HQ

SpineNekki, spillet du sannsynligvis har sett på sosiale medier for sitt actionfylte gun-fu-spill, skulle egentlig ha et lanseringsvindu en gang i år. Siden det er *sjekker notater* ikke mye tid til det nå, antok vi alle at utvikleren Nekki rett og slett trenger litt mer tid til å lage mat.

Som kunngjort på Spines offisielle X/Twitter-konto, er dette i høyeste grad tilfelle. "I år var vi ikke klare til å kunngjøre en utgivelsesdato," avslørte Spine -teamet. "Spine er vår første PC/konsoll-tittel. I mange år har vi fokusert på mobilprosjekter, og med dette prosjektet setter vi en ny standard for kvalitet, omfang og produksjonsverdier."

Det ser imidlertid ut til at vi snart får høre noe, ettersom Nekki avslører at Spine er i sluttfasen av utviklingen. "Prosjektet går nå inn i de siste stadiene av utviklingen," heter det i innlegget. "Vi fokuserer på å polere og raffinere spillet ... og vi vil fortsette å dele utviklingsfremdriften gjennom våre utviklerdagbøker."

Det sies også at vi vil se en utgivelsesdato "i nær fremtid", og at 2026 vil være Spine-tastisk for både oss og prosjektet som helhet.