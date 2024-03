Spine viser massevis av stilistisk action i ny gameplay-trailer

HQ

Under gårsdagens Future Games Show ble det vist mange spill med fokus på originale titler med spektakulær gameplay. Et av dem var Spine, som vi tidligere har skrevet om.

Det kan best beskrives som en kvinnelig John Wick, med en opprører ved navn Redline som hovedperson. Settingen er nærmest cyberpunkaktig og foregår i det AI-kontrollerte Tensor City, og det er opp til deg å ta knekken på AI-en. Vi fikk se et minutt med høyoktan action, og det ser ut som Remember Me møter Sifu, med en hel del gun-fu.

Sjekk det ut nedenfor. Det finnes fortsatt ikke noe mer presist lanseringsvindu for spillet enn 2025, men det kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.