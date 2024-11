Spinoff-produktene Temtem Swarm og eWorlds er laget i Alicante

Det har vært noen hektiske måneder for det Alicante-baserte studioet GGTech Games. I oktober publiserte de eWorlds, et gratis spill som kan spilles alene eller i samarbeid, og som er fullt av gåter og plattformutfordringer, og 13. november lanserte de Temtem: Swarm, en isometrisk roguelite som foregår i Temtem-universet, sammen med Crema Games.

Det var deres erfaring med andre fre-to-play-titler som oppmuntret studioet til å publisere i dette eWorlds -formatet: "Vi i GGTech er et team som elsker å skape flerspilleropplevelser", sier Juan Castillo, administrerende direktør i studioet. "Vi liker å spille sammen, vi liker spill som Minecraft, Roblox ... vi har laget mange kart i Fortnite Creative ... Enda viktigere, vi elsker å eksperimentere og prøve nye mekanikker, nye verktøy, nye teknologier ... slik ble eWorlds også født, som var et FoU-prosjekt i våre hender, og så innså vi at spillerne i betaene og i teamet hadde det veldig gøy å spille det, så vi bestemte oss for å laste det opp til Steam. Vi vil gjerne at folk som liker partyspill og andre slike spill skal ha det gøy med vennene sine, og alt dette er 100 % gratis."

"Noen har spurt oss hvorfor vi gir det ut gratis. Vi synes det er riktig pris for opplevelsen vi tilbyr", sier Anna Solbes, som tydeligvis spøker. "Mer seriøst, vi hadde ikke laget Baldur's Gate 3 hvis ikke eWorlds. Vi synes opplevelsen er interessant nok til å bli utgitt, og fordi vi respekterer spillerne, ønsket vi å ha en modell uten inntektsgenerering eller lootboxer av noe slag. Men hvis spillene våre kan bidra til å kaste litt lys over bransjen, er det en seier."