Spirit Crossing kommer til PC og spesielt Steam

Hvis du er en hyppig mobilspiller, eller til og med noen som liker å utforske biblioteket som tilbys av Apple Arcade eller Netflix Games, er sjansen stor for at du er litt kjent med Spry Fox's Spirit Crossing. Det kooperative livssimuleringsspillet er tilgjengelig på disse plattformene i form av en åpen versjon på Alpha, men nå som utviklingen skrider frem, har studioet bak spillet en kunngjøring å komme med.

Under Wholesome Snack Showcase ble det bekreftet at Spirit Crossing snart vil miste sin mobile eksklusivitet, ettersom spillet er satt til å lanseres på PC, spesielt gjennom Steam, i 2026. Vi har ingen dato eller informasjon om hvordan spillet har blitt tilpasset den nye plattformen, bare at det snart kommer til et nytt publikum.

For de som er nysgjerrige på dette spillet, forklarer beskrivelsen for Spirit Crossing hva vi kan forvente oss av det, nemlig at spillerne forventes å knytte varige vennskap med medlemmer av det lunefulle samfunnet, alt mens de dyrker landsbyen sin, utforsker en dynamisk villmark, fisker, danser og spiller musikk. Høres herlig ut, ikke sant?