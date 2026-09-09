Spirit -laget ble kåret til vinnere av BLAST Open Porto

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Det ble avholdt en rekke unike e-sportturneringer i løpet av forrige helg, og det kan derfor hende du gikk glipp av finalen i BLAST Open Fall 2026-turneringen, også kjent som BLAST Open Porto siden den ble avholdt i den portugisiske byen.

Nå som arrangementet er over, har vi en vinner å sette søkelyset på, og dette ble det for øyeblikket beste laget i verden, den nylige vinneren av både PGL Astana 2026 og Esports World Cup-arrangementet « Counter-Strike 2, det ukuelige Team Spirit.

Organisasjonen klarte å slå Mouz med 3–1 i BLAST Open Porto-finalen, et resultat som gjorde at Team Spirit dro hjem med 250 000 dollar i premiepenger, og som dessuten gir organisasjonen en ledelse på VRS CS2-rangeringen.



Team Spirit har nå 2 035 poeng, noe som gir dem et klart forsprang på Mouz på andreplass med 1 907 poeng. Kort sagt, forvent ikke at Team Spirit vil miste førsteplassen på VRS-rangeringen med det første...

Når vi ser på hva som venter Team Spirit videre, skal organisasjonen snart delta i sesong 24 av ESL Pro League – vi har nylig sett på lagene som har kvalifisert seg til den kommende turneringen.