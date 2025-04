Spirit of the North 2 premiere neste måned

Spirit of the North ble en uventet suksess da den hadde premiere for snart seks år siden, og for to år siden skjedde det som de fleste nok hadde forventet - en oppfølger ble annonsert.

Nå ser det ut til at utvikleren Infuse Studio i utgangspunktet er ferdig med utviklingen, for en ny trailer avslører endelig at Spirit of the North 2 vil bli utgitt for PC, PlayStation og Xbox (samt Switch 2, antar vi, selv om det kanskje ikke var på den vanlige premieren).

Denne gangen vil vi også kunne kjøpe en såkalt Signature Edition med ekstra innhold, som ble presentert forleden uke. Sjekk ut alt som er inkludert i Instagram-innlegget nedenfor.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor. Her er det offisielle sammendraget av dette tilsynelatende vakre indieeventyret :

"Avslør mysteriene i en vakker eldgammel verden i dette fantastiske 3rd-Person Adventure, en oppfølger til den anerkjente 'Spirit of the North'. Ta rollen som en isolert rev med en ravn som følgesvenn på en søken etter å gjenopprette de tapte vokterne og vende hjem."