Spiritfarer får fysisk utgave til PS4 og Switch

Indie-hiten Spiritfarer får en fysisk utgave på Nintendo Switch og PS4 den 27. juli. Switch-versjonen koster €34.99 og PS4-versjonen koster €29.99. Forhåndsbestillinger for begge utgavene er nå tilgjengelig og du finner flere detaljer her.

Den fysiske utgaven av spillet inneholder litt godbiter også. Utenom spillet får du også en 96-siders digital artbook, en digital nedlastningskode for spillets soundtrack, seks postkort og frimerker.

"It's been an immense pleasure to collaborate with iam8bit on Spiritfarer's physical editions," sier Spiritfarers "Creative Director" Nicolas Guérin. "Spiritfarer is a special game which means the world to our team, and to finally be able to hold such a passion project in our hands is so satisfying and heartwarming! I hope these physical editions find their way straight into our fans' hearts, as the Spirits in Spiritfarer did."

Du kan se bilde av utgaven nedenfor.