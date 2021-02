Spiritfarer får mer gratis historie og innhold ut 2021

Du ser på Annonser

De fleste regnet nok med å i alle fall bli litt rørt av Spiritfarer siden spillet blant annet handler om døden, men spillet har virkelig tatt mange med storm. Derfor er det utrolig kult å nå vite at historien er langt fra over.

Thunder Lotus Games avslører at Spiritfarer vil få tre gratis utvidelser i løpet av året. Den første heter Lily, og kommer i løpet av våren. Navnet skyldes at Stella vil begynne å få tilbake minnene sine, noe som fører til at det begynner å vokse noen spesielle blomster i lugaren hennes. Disse er spesielle siden de maner frem noen sommerfugler som sammen danner lillesøsteren hennes: Lily. Hun blir den første ånden som er aktiv om natten, noe som blant annet gjør det mulig å reise rundt selv om det er mørkt. I tillegg vil utvidelsen forbedre samarbeidsfunksjonen i spillet med bedre menyer, fiske sammen og andre ting utviklerne holder hemmelig foreløpig.

Deretter får vi Beverly en gang i sommer. Her vil Stella møte på den gamle naboen sin i form av en fugl. Utvidelsen vil også implementere noe kalt Archive Room. Dette vil la oss se på nye samleobjekter kalt Acetate Sheets, noe som visstnok skal la oss mimre litt mer. Noen etterlengtede forbedringer og endringer av det grunnleggende spillet vil være klar samtidig, men akkurat hva sier de ikke et pip om.

Til slutt er det tid for noe som høres stort ut i høst. Jackie & Daria vil ta oss til en ny øy hvor et slitt sykehus lar oss bli kjent med pleieren Jackie og pasienten Daria. De to siste utvidelsene vil også by på nye ting å bygge på båten, oppskrifter og ressurser, mens høstens også innholder i tillegg et hemmelig nytt event.

Alt dette vil altså være gratis, så det er bare å glede seg.