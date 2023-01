Spis Oreo og få skins til Forza, Halo og Sea of Thieves

HQ

Vi elsker Oreo-kjeks like mye som alle andre og anser det som et godt supplement for å holde energinivået oppe mens man gamer. Nå viser det seg at vi faktisk kan ha enda mer nytte av å spise disse godbitene, ettersom Oreo og Xbox nå har gått sammen om en ny kampanje.

Dette innebærer at Oreo-kjeks med Xbox-tema vil lanseres 16. januar, og disse pakkene vil da inkludere skins for Forza Horizon 5, Halo Infinite og Sea of Thieves. Alle disse skinsene er inspirert av den populære kjeksen og du kan se dem i bildene nedenfor.

Her er den offisielle beskrivelsen om hvordan man får fingrene i disse skinsene:

"These limited-edition cookies will bear the Xbox logo, as well as the iconic A, B, X, and Y controller buttons alongside a directional arrow. By scanning the Oreo Xbox Special Edition cookies and by cracking exclusive cookie combinations, inspired by the cheat codes hidden in games throughout history, fans can unlock a range of prizes."

Surf over til Oreo-siden for å vite mer og også få sjansen til å vinne Xbox-relaterte premier. Oreos Xbox-kjeks lanseres i 22 land, som inkluderer både større deler av EU, Norge, og Storbritannia.