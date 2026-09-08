Spissen Roberta Picchi fikk diagnosen brystkreft, og Como forlenger umiddelbart kontrakten hennes
Como 1907 spiller for første gang i Serie A, og Roberta Picchi bidro til opprykket.
Como 1907 har bekreftet at deres 34 år gamle spiss Roberta Picchi har fått diagnosen brystkreft og midlertidig vil trekke seg tilbake fra banen for å fokusere på behandling og restitusjon. Samtidig viste klubben stor klasse ved at de, i den samme uttalelsen der de kunngjorde diagnosen, bekreftet at kontrakten hennes er forlenget til sesongen 2027/28.
«Alle i Como 1907 står ved Robertas side og vil gi henne og familien all den støtten de trenger i månedene fremover. Som en del av dette fortsatte engasjementet har klubben også fornyet Robertas kontrakt til slutten av sesongen 2027/28», skrev klubben. «Vi ber om at Robertas privatliv respekteres nå som hun konsentrerer seg om behandlingen og rekonvalesensen.»
Como 1907 skal denne sesongen spille i kvinne-Serie A for første gang, etter å ha sikret seg Serie B-tittelen forrige sesong og dermed oppnådd sin første opprykk (med 11 poengs forsprang på nummer to i ligaen, Lumezzane).
På sosiale medier takket Picchi klubben for gesten, som vil gi henne større økonomisk og profesjonell stabilitet under behandlingen. «Ingenting kan noensinne tas for gitt, og jeg er heldig. Nå er det på tide å spille kampen min, men jeg kommer tilbake enda mer fast bestemt,» skrev hun.