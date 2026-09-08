Spissen Roberta Picchi fikk diagnosen brystkreft, og Como forlenger umiddelbart kontrakten hennes

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Como 1907 har bekreftet at deres 34 år gamle spiss Roberta Picchi har fått diagnosen brystkreft og midlertidig vil trekke seg tilbake fra banen for å fokusere på behandling og restitusjon. Samtidig viste klubben stor klasse ved at de, i den samme uttalelsen der de kunngjorde diagnosen, bekreftet at kontrakten hennes er forlenget til sesongen 2027/28.

«Alle i Como 1907 står ved Robertas side og vil gi henne og familien all den støtten de trenger i månedene fremover. Som en del av dette fortsatte engasjementet har klubben også fornyet Robertas kontrakt til slutten av sesongen 2027/28», skrev klubben. «Vi ber om at Robertas privatliv respekteres nå som hun konsentrerer seg om behandlingen og rekonvalesensen.»

Como 1907 skal denne sesongen spille i kvinne-Serie A for første gang, etter å ha sikret seg Serie B-tittelen forrige sesong og dermed oppnådd sin første opprykk (med 11 poengs forsprang på nummer to i ligaen, Lumezzane).

På sosiale medier takket Picchi klubben for gesten, som vil gi henne større økonomisk og profesjonell stabilitet under behandlingen. «Ingenting kan noensinne tas for gitt, ⁠og jeg er heldig. Nå er det på tide å spille kampen min, men ⁠jeg kommer tilbake enda mer fast bestemt,» skrev hun.