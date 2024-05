Spitfire Interactive på flere Capes historier: "Jeg er full av flere ting og strenger å trekke i"

HQ

Capes har nå debutert og gitt spillerne sjansen til å dykke inn i en original superheltverden skapt av den australske utvikleren Spitfire Interactive. Selv om strategispillet fortsatt er helt ferskt, lurer du allerede på om det vil komme flere historier og fortellinger i dette universet, og Spitfire har akkurat det svaret du uten tvil håper på.

I et intervju med oss uttalte hovedforfatter Morgan Jaffit: "Ja, vi vil gjerne gjøre massevis med det. Jeg er full av flere ting som jeg tror vi kan trekke i flere tråder som hele kapitler vil komme ut av.

"Og, du vet, det er en av de tingene også, hvor det er morsomt å forestille seg en verden hvor superkrefter er, jeg vil ikke si vanlige, men ikke uvanlige. Vi vet at det finnes mange andre superkrefter der ute. Vi vet at de på en måte gjør sine egne ting, og det er igjen noe av det som gjør for eksempel Astro City av Kurt Busiek til en fantastisk bok. Det er en måte å se verden på gjennom superheltenes briller. Og det er det Capes er. Capes er en måte å se på verden gjennom superheltenes briller og en måte å utforske noe av det spillrommet på."

Ta en titt på hele intervjuet med Spitfire Interactive nedenfor for å lære mer om hvordan utvikleren unngikk og forsøkte å overvinne superhelt-tretthet, hvor inspirasjonen bak historien kom fra, og også hvordan teamet gikk frem for å bygge de ulike superheltene i spillet.