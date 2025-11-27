Splash Damage står overfor masseoppsigelser, da studioet blir satt i konsultasjon

HQ

Det har blitt avslørt at utvikleren Splash Damage, kjent for å samarbeide om Gears of War -franchisen med Microsoft, går inn i en konsultasjonsprosess som vil påvirke alle nivåer og ansatte som jobber i studioet.

Dette ble bekreftet i et LinkedIn-innlegg som nevner at det var et "vanskelig skritt for oss å ta" men et som det mener er "nødvendig slik at Splash Damage kan forbli smidig og tilpasningsdyktig i det som har vært et veldig utfordrende marked."

Dette er i realiteten bedriftens mumbo-jumbo for kommende masseoppsigelser, noe de fortsetter å hentyde til uten å si det direkte ved også å bemerke at "denne typen endring er følelsesmessig tøff, og vi vil gjøre det vi kan for å veilede våre ansatte gjennom denne prosessen med ærlighet og omtanke. Vi er forpliktet til å utforske alle muligheter for å beholde talentene og sørge for at de berørte får meningsfull støtte gjennom hele prosessen."

Splash Damages siste spill var Outcasters for Google Stadia, men utvikleren jobber for tiden med Project Astrid sammen med influencerne Sacriel og Shroud.