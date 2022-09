HQ

Det er ikke hver dag Nintendo kommer med et flunkende nytt konsept, men når de først gjør det har det en tendens til å være bunnsolide saker. Dette merket vi da Nintendo ga ut det første Splatoon til Wii U i 2015. I stedet for å gi oss et generisk online-skytespill der man plaffer løs på motspillerne med kuler og krutt, kunne Splatoon by på en fargerik verden der en krysning mellom mennesker og akkarer kjemper om å sprute maling på en bane, hvor vinnerlaget er de som maler mest mulig på tre minutter. Blandingen mellom paintball og online-skytespill viste seg å være strålende moro, og særlig i Japan har Splatoon blitt et populært konkurransespill.

Fem år har gått siden både Splatoon 2 ble lansert til en rimelig fersk Nintendo Switch, og det begynner å bli en god stund siden spillet fikk nytt innhold eller nye såkalte Splatfests der spillerne skal konkurrere om hva som er best av A eller B (her har livets store spørsmål blitt avgjort: Bok vs. film, kake vs. Iskrem, varm frokost vs. Kald frokost og så videre). I stedet for å rulle ut mer innhold til det fem år gamle spillet er Nintendo nå klare med en helt ny oppfølger i stedet. Den som derimot frykter at Splatoon 3 er en billig oppfølger uten nyvinninger trenger heldigvis ikke frykte, for her er det mer enn nok nytt innhold som gir valuta for pengene.

Først og fremst kan Splatoon 3 by på en skikkelig og solid enspillerdel. De tidligere spillene har også forsøkt seg på en enspillerdel, men disse har hatt et preg av å være en attpåklatt mer enn en integrert del av spillet som helhet. Det har også vært lite fokus på historien rundt Splatoon-universet, selv om denne i utgangspunktet har vært ganske etablert og lurt i bakgrunnen helt fra start. Med Splatoon 3 får vi endelig en enspillerdel som tar potensialet i den post-apokalyptiske verdenen på alvor (Splatoon-verdenen er faktisk en post-apokalypse), og resultatet er akkurat så underholdende som man kunne håpet på. Ikke bare går du nå rundt i en bedre integrert og mer oversiktlig verden, du får også baner som er langt mer kreative, varierte og underholdende enn det som var tilfelle i Splatoon 2. Her lærer du å mestre en rekke våpen og teknikker som kommer til nytte når du senere skal kjempe mot andre spillere i flerspillerdelen, samtidig som at du får kreative gåter som både krever tankevirksomhet og raske reaksjoner. Legg til en historie der du får vite mye mer om hva som er bakgrunnen for den post-apokalyptiske verdenen, enorme mengder med tørre vitser og ordspill som kan utkonkurrere de beste pappa-vitsene samt en hysterisk sistebosskamp, så har du en enspillerdel som nesten ene og alene rettferdiggjør kjøp av spillet for både nye og gamle Splatoon-fans.

Det er likevel ikke enspillerdelen eller historien som skal bære Splatoon 3 i årene som kommer, men flerspillerdelen. Denne kan ved første øyekast virke litt vel lik det vi har sett i tidligere spill, og til en viss grad stemmer dette. Vi får fortsatt Turf War der to lag på fire spillere skal kjempe om å fargelegge mest mulig av banen på tre minutter, en hordemodus kalt Salmon Run: Next Wave der fire spillere skal kjempe mot zombie-laks og en konkurransemodus kalt Anarchy Battle. Går man derimot litt dypere i detaljene er det likevel flere nyheter å finne her enn det første øyekast skulle tilsi. Den største nyheten vil de mest konkurransetørste spillerne få merke, ettersom Anarchy Battle kan spilles enten som enkeltmatcher eller i serier der målet er å vinne fem seiere før man lider tre tap. Her må jeg imidlertid bekjenne at jeg ikke har fått testet modusen, ettersom jeg ikke rakk å nå et høyt nok nivå til å delta i kampene mens testserverne var åpne.

I Turf War og Salmon Run er det gjort noen mindre justeringer, slik som nye baner i Turf War og et par nye fiender i Salmon Run, men det er ikke til å stikke under en stol at kjerneformelen er og blir den samme for begge modusene. Det er i og for seg ikke noe galt med dette, for både Turf War og Salmon Run er kjempemorsomt å spille, men jeg skulle gjerne sett en helt ny modus som kunne fristet gamle spillere enda mer. Nå har Nintendo riktignok hintet til at Salmon Run med jevne mellomrom vil tre over i byen der man befinner seg mellom kampene. Disse såkalte Big Runs kan fort by på samme grad av underholdning som zombiemodusene i Call of Duty, men siden dette ikke inntraff i testperioden er det for tidlig å si noe om dette.

At Turf War og Salmon Run byr på mye kjent innhold betyr ikke at de er totalt blottet for nyheter. Splatoon 3 byr for eksempel på noen nye våpen, deriblant en fantastisk Splatana (et sverd som spruter maling vertikalt eller horisontalt), en bue som skyter tre piler kalt Tri-Stringer og et spesialvåpen ved navn Ink Vac, en støvsuger som suger opp fiendens maling før den skyter det tilbake. Den gøyeste nyheten så langt er spesialvåpenet Crab Tank, som lar deg styre en stridsvogn formet som en krabbe - i den grad krabber kan rulle seg sammen til en ball, rulle opp langs vegger og skyte enorme mengder maling, vel å merke. Måten nye våpen og evner benyttes i Splatoon 3 viser at dette hadde vært vanskelig å gjennomføre i forgjengeren, og det er liten tvil om at spillet vil by på mange flere kreative innslag når Nintendo ruller ut nytt innhold over de neste to årene.

Flerspillerdelen av spillet kommer også med nye tilpasningsmuligheter og et kortspill kalt Tableturf Battle. For å ta tilpasningsmulighetene først kan spillerne nå i tillegg til klær og våpen også sette sitt personlige preg på et locker-skap. Det er riktignok et godt stykke unna et eget hus eller en leilighet som fansen har ønsket seg i årevis, men det er fortsatt overraskende moro å sette sitt preg på skapet. Du kan også åpne opp en rekke bannere og titler som du kan knytte til din egen rollefigur for å skille deg ut fra de andre spillerne før og etter kamp. Rosinen i pølsa er imidlertid Tableturf Battle, hvor to spillere kjemper mot hverandre for å fargelegge flest mulige ruter på et rutenett ved hjelp av en kortstokk man setter sammen selv. Det hele føles som en blanding av Hearthstone: Heroes of Warcraft eller Magic: The Gathering kombinert med Othello, og resultatet er overraskende vanedannende, strategisk utfordrende og festlig.

På den tekniske siden begynner Nintendo Switch å dra på årene, men takket være implementeringen av AMD sin oppskaleringsteknologi FSR ser Splatoon 3 både skarpere og bedre ut enn sine forgjengere. Vi snakker ikke om en voldsom endring som vil blåse folk av stolen her, noe som blant annet skyldes at stilarten mellom spillene er mer eller mindre den samme, men plasserer du nesa tett inntil skjermen og veksler mellom Splatoon 2 og 3 merker man at den tekniske presentasjonen i Splatoon 3 er både penere og mer glattpolert enn forgjengeren.

Det viktigste i et skytespill er imidlertid bildehastigheten, og her leverer Splatoon 3 absolutt varene. Både historie- og online-modusen leverer silkemyke 60 bilder per sekund uten den minste antydning til ustabilitet. Dette gjelder både i håndholdt modus og mens Switchen er koblet til TV-en, så de som måtte spille på Switch Lite vil ikke stille noe dårligere enn eiere av en Switch OLED. Derimot er fallet i bildehastighet betydelig når man går rundt i byen som tar deg med til de ulike butikkene eller online-lobbyen. Heldigvis gjør det ikke så mye ettersom det skjer såpass lite i byen og du kan hoppe fra sted til sted via pausemenyen, men når resten av spillet flyter såpass bra blir dette fallet både merkbart og litt skuffende.

Den som blir skuffet over musikken og estetikken i Splatoon 3 bør derimot ringe fastlegen umiddelbart. Splatoon-serien har alltid bydd på noen fantastiske Splatunes (som de offisielle lydsporene faktisk heter), og det tredje spillet er intet unntak. Både gamle klassikere og nye hits sørger for å underholde deg fra start til slutt, så nå er det bare å håpe på at Nintendo snart kan henge med resten av verden og slippe lydsporet på diverse strømmetjenester. Den urbane og kule estetikken som karakteriserer serien fungerer fortsatt utmerket, og grensesnittet er mye penere og mer oversiktlig denne gangen enn tidligere, noe som sørger for at skjermen blir mindre rotete under kampens hete enn i forgjengeren.

Ved første øyekast kan Splatoon 3 virke som «bare» mer Splatoon, og til en viss grad er dette også riktig. Samtidig er det ingenting galt i å spille videre på en god formel, og Splatoon 3 har både nok av innovasjoner og nyheter til å gjøre dette til en verdig oppfølger som vil blidgjøre fansen. Dersom Nintendo i løpet av de kommende to årene kan introdusere et par nye flerspillermoduser vil dette heve opplevelsen betraktelig og gjøre Splatoon 3 til det beste spillet i serien, men allerede nå er det mer enn nok her til å spre farge og sprudlende galskap gjennom høstmørket til både gamle og nye fans.