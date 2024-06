Splatoon 3 får en ny fysisk utgave neste måned

HQ

Splatoon 3 får en helt ny fysisk utgivelsespakke neste måned. Den vil gi spillerne tilgang til grunnspillet, utvidelsespakken med Side Order og Inktopia, og et 3-måneders medlemskap for Nintendo Switch Online, slik at du faktisk kan spille det meste av det Splatoon 3 handler om.

Denne nye fysiske utgivelsespakken lanseres den 25. juli, i henhold til Nintendo Australia og New Zealand. Siden Splatoon fortsatt er en vellykket franchise for Nintendo, selv om det ikke er helt på nivå med Mario eller Zelda, kan vi være sikre på at Inklings vil få rikelig med oppmerksomhet frem til tiden er inne for en ny utgivelse.

Spiller du fortsatt Splatoon 3?