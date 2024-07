Splatoon 3 Grand Festival arrangeres fra 13. til 16. september

HQ

Nintendo planlegger et stort arrangement for Splatoon 3 -spillere for å markere toårsdagen for spillets utgivelse. For å feire støtten til tittelen forberedes Grand Festival 13.-16. september 2024, der spillere fra hele verden vil kunne nyte konkurransen og musikken til ikke bare Deep Cut fra dette bidraget, men alle bandene som har vært en del av alle de tre spillene i Nintendo-serien.

Det er foreløpig ukjent hvordan lagkonkurransene vil bli organisert under den 72 timer lange festivalen, men vi vet at for å tiltrekke seg flere deltakere, vil en Splatoon 3 fysisk kopipakke, en kode til Splatoon 3 Expansion Pass og et 3-måneders individuelt abonnement på Nintendo Switch Online bli lagt ut for salg 25. juli. Og en uke før arrangementet, den 5. september, kommer også de nye Amiibo-settene.

Er du klar for Splatoon 3s store begivenhet på toårsdagen?