Splatoon 3 vil ikke motta flere nye oppdateringer

HQ

Etter to år med støtte etter lanseringen har Nintendo kunngjort at vi nå har gått inn i solnedgangstiden for Splatoon 3. Det stemmer, actiontreeren vil ikke motta flere nye oppdateringer og innhold nå som Grand Festival -arrangementet har kommet til en slutt i løpet av helgen.

Nintendo bekrefter at selv om nytt innhold stoppes, vil det være noen få ekstra biter av innhold som debuterer i de kommende månedene, inkludert tilbakekomsten av Splatoween, Frosty Fest, Spring Fest, Summer Nights, og Big Run, Eggstra Work, pluss Monthly Challenges. Det er ingen tidslinje for hvor lenge disse vil fortsette å fungere, men Nintendo legger til at det vil være "for tiden."

Vi er også lovet våpenjusteringer etter behov, men regelmessige oppdateringer er ferdige, noe som (forhåpentligvis) betyr at det er full fart fremover på en uunngåelig Splatoon 4!