Splatoon 3 VM-seieren trekkes tilbake etter rasistiske bemerkninger fra teammedlemmer

HQ

Det beste laget i Splatoon-verdenen, Team Jackpot, har fått seieren i verdensmesterskapet Splatoon 3 trukket tilbake etter at det ble oppdaget at et par av medlemmene ofte brukte rasistiske kommentarer og vitser.

Denne oppdagelsen har gjort sin vei over sosiale medier og internett, med en stor tråd som diskuterer saken på ResetEra. Det antas at de to primære synderne er spillere som går under navnene Leafi og Madness. Over på Twitter / X, NintendoVersus utstedte følgende uttalelse etter å ha opphevet seieren.

"Det har kommet til vår oppmerksomhet at visse medlemmer av team Jackpot, laget som nylig vant verdensmesterskapet Splatoon 3, handlet på en måte som ikke er i tråd med våre retningslinjer for samfunnet mens de spilte Splatoon 3 -spillet. Som et resultat av dette vil Jackpot-lagets seier bli ansett som annullert, og laget vil ikke motta trofeer knyttet til arrangementet."

Splashtag-banneret som feirer Jackpots seier, kommer også til å bli justert ettersom Nintendo raskt prøver å fjerne merket disse spillerne har satt på samfunnet.