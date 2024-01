Splatoon 3Side Order-utvidelsen lanseres 22. februar.

HQ

Den andre bølgen av Splatoon 3's Expansion Pass har fått en lanseringsdato. Side Order kommer om under en måned, den 22. februar 2024. Utvidelsen vil inneholde en helt ny historie og roguelike-modus.

Du tar på deg rollen som Agent 8 når du vender tilbake til Inkopolis Square. Når du nærmer deg, vil du oppdage at torget på mystisk vis er tømt for farger. For å komme til bunns (eller til topps) i dette mysteriet må du gå inn i Ordenens spir, og på veien møter du en drone ved navn Pearl.

Agent 8 og Pearl må overvinne stadig vanskeligere utfordringer for å komme til bunns i mysteriet og få tilbake fargene til Inkopolis Square.