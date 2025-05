Splatoon feirer sitt tiårsjubileum i dag

HQ

Nintendo har kunngjort at det i dag er ti år siden en av deres ferskeste populære IP-er landet på skjermene våre. Det originale Splatoon ble lansert til Wii U, og ble en av de største suksessene i den svake konsollgenerasjonen.

Splatoon 2 ble lansert to år senere, i 2017, og etter det måtte vi vente i fem år på et nytt spill. Men Splatoon 3 kom i 2022, og ga oss nok en gang en masse flerspillerskyting med maling i stedet for kuler.

Mens vi venter på lanseringen av Nintendo Switch 2, tenker fansen selvfølgelig på fremtiden til Splatoon. Et fjerde spill vil sannsynligvis komme på et eller annet tidspunkt, men hvis vi tenker på hvor lang tid Splatoon 3 brukte på å komme, kan det hende vi må vente et par år til.